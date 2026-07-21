Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là sáp nhập, bán vốn

report Doanh nghiệp băn khoăn khi hiệu quả sử dụng vốn còn thấp

* Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính:

Đề án tái cơ cấu lại Vinafood 1 trong giai đoạn 2022-2025 yêu cầu doanh nghiệp giảm tỷ lệ sở hữu tại một số doanh nghiệp thành viên, thoái vốn 100% tại 14 doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thành. Xin ông cho biết đâu là những khó khăn lớn nhất của Vinafood 1 trong quá trình tái cơ cấu và doanh nghiệp đang kiến nghị những giải pháp gì để tháo gỡ?

* Ông Nguyễn Vũ Hoan - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1):

VINAFOOD1 là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lương thực như gạo, bột mì, ngô, đồng thời còn kinh doanh muối thông qua Tổng Công ty Muối Việt Nam. Đến năm 2025, chúng tôi đã triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo kế hoạch, nhưng quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Vũ Hoan - Thành viên Hội đồng thành viên VINAFOOD1.

Khó khăn lớn nhất là hiệu quả sử dụng vốn còn thấp. Ngành lương thực có biên lợi nhuận rất mỏng, có thời điểm bán một kg gạo chỉ lãi khoảng 50 đồng. Quy mô vốn của nhiều doanh nghiệp thành viên chỉ từ 5-10 tỷ đồng nên rất khó thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các vướng mắc về đất đai, hồ sơ pháp lý kéo dài nhiều năm khiến việc định giá doanh nghiệp và xử lý tài sản gặp nhiều trở ngại. Công tác thoái vốn cũng không đạt kết quả như mong muốn vì các doanh nghiệp trong lĩnh vực lương thực, muối hay bao bì có sức hấp dẫn đầu tư thấp, nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, hệ thống chính sách, pháp luật còn chồng chéo, thường xuyên thay đổi giữa các quy định về đất đai, đầu tư và quản lý vốn nhà nước, làm kéo dài quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những điểm sáng từ mô hình liên doanh. Chẳng hạn, Công ty Lương thực Phương Đông liên doanh với Tập đoàn Louis Dreyfus đã tăng vốn hoàn toàn từ lợi nhuận để lại và hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu cả nước. Công ty Bột mì Cái Lân hay liên doanh Hakumatsu trong lĩnh vực muối cũng hoạt động rất hiệu quả.

Từ thực tiễn đó, chúng tôi kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý vốn nhà nước, sớm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đa dạng hóa phương thức thoái vốn, tăng cường phân cấp gắn với cơ chế hậu kiểm và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nhà nước theo hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho tăng trưởng, thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận ngắn hạn.

* Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính:

Với vai trò vừa là cơ quan đại diện chủ sở hữu, vừa là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi cũng thực sự rất trăn trở khi tiếp nhận những câu hỏi, kiến nghị từ các doanh nghiệp. Lý do là Luật số 68 đã quy định rất rõ về phân cấp, phân quyền cho Hội đồng thành viên.

Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước.

Hiện nay, thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên đã được mở rộng rất nhiều, thậm chí có những trường hợp được quyết định các dự án có quy mô lên tới 15.000 tỷ đồng. Trên thực tế, không nhiều dự án đầu tư vượt quá ngưỡng này.

* Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội:

Điều mà ban soạn thảo băn khoăn nhất khi xây dựng và sửa đổi Luật số 68 chính là bản chất của việc "xin ý kiến". Trước đây, quy định chưa làm rõ việc xin ý kiến là để tham khảo hay để quyết định, dẫn đến không xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

Tinh thần của Luật số 68 là quy định rất rõ vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Cơ quan này chỉ thực hiện hai việc: Thứ nhất là thẩm định và quyết định phê duyệt đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Sau khi được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ trở về ban hành quyết định và tổ chức thực hiện. Thứ hai, đối với những nội dung đã được phân cấp, phân quyền thì doanh nghiệp tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và sau đó thông báo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để theo dõi, giám sát, chứ cơ quan này không tham gia vào quá trình ra quyết định.

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Tinh thần căn cơ của Luật số 68 và đã được thể hiện xuyên suốt trong từng điều khoản. Không còn tình trạng như trước đây khi chưa phân biệt rõ giữa việc phê duyệt và ra quyết định, dẫn đến lúng túng trong thực hiện. Luật hiện nay quy định rất rõ: nếu doanh nghiệp trình để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì sau khi được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ là đơn vị ban hành quyết định. Trong trường hợp doanh nghiệp được tự quyết định thì hoặc không cần thông báo, hoặc sau khi quyết định sẽ thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để phục vụ công tác giám sát.

Về phạm vi phân cấp, phân quyền, nếu trong quá trình triển khai thực tế thấy vẫn chưa đủ để doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể tiếp tục rà soát, mở rộng hơn nữa. Đồng thời, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành cũng cần bám sát đúng tinh thần của Luật số 68 để bảo đảm việc thực thi không làm thay đổi hay thu hẹp quyền tự chủ mà luật đã trao cho doanh nghiệp nhà nước.