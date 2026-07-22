Phát hiện hài cốt liệt sĩ, Huế mở rộng tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy

Ngày 21/7, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố, đến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội Quy tập 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tại khu vực ga Hương Thủy, tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy.

Mở rộng tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy - nơi vừa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm được triển khai sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tiếp nhận nguồn tin do ông Lê Hữu Tòng - cựu chiến binh ở phường Phú Bài cung cấp. Theo nhân chứng, khu vực trảng cát gần ga Hương Thủy từng là nơi chôn cất nhiều liệt sĩ vào năm 1968 và trước đây đã từng quy tập được nhiều hài cốt.

Sau khi xác minh, rà soát thực địa, chiều 17/7, Đội Quy tập 192 đã phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số di vật liên quan, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy vào ngày 17/7.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã tăng cường lực lượng, huy động thêm phương tiện cơ giới để mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực ga Hương Thủy.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192. Ông Mạnh đề nghị đơn vị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời phối hợp xác minh chặt chẽ các nguồn thông tin liên quan nhằm sớm phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (áo trắng) - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy

Theo lãnh đạo TP. Huế, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện đang được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn tin về nơi an táng liệt sĩ đều là cơ sở quan trọng để các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.