Hai sư đoàn chủ lực của Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

TPO - Không chỉ duy trì cơ chế trao đổi thường niên, hai sư đoàn chủ lực của Quân đội Việt Nam và Quân đội Lào thống nhất tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quân đội và Nhân dân hai nước.

Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Sư đoàn 1 thuộc Bộ Quốc phòng Lào vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026-2027 tại Nghệ An.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Quân khu 4 và chỉ huy của hai sư đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lễ ký kết được tổ chức trên cơ sở kế hoạch hợp tác và biên bản kết nghĩa năm 2012 đã được Bộ Quốc phòng hai nước thông qua; đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ thực hiện nhiệm vụ hợp tác kết nghĩa được ký kết tại Sư đoàn 1 vào tháng 4/2025.

Tại chương trình, lãnh đạo hai đơn vị đã thông báo cho nhau về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng đơn vị và những nội dung cùng quan tâm.

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, hai bên thống nhất khẳng định mối quan hệ kết nghĩa giữa Sư đoàn 324 và Sư đoàn 1 tiếp tục được duy trì, phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị.

Quang cảnh chương trình ký kết.

Tại chương trình, Đại tá Phạm Lê Tuấn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, đã thông tin khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua.

Đại tá Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Sư đoàn, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2025-2026, Đại tá KhamXao LinThaKunKeo - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng lực lượng và tình hình địa bàn.

Lễ ký kết góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai đơn vị, thiết thực vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chỉ huy Sư đoàn 324 trao quà tặng chỉ huy Sư đoàn 1.

Đại tá KhamXao LinThaKunKeo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 324 trong triển khai các hoạt động hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng hai đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026-2027.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến địa bàn đóng quân, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đơn vị; duy trì tổ chức gặp gỡ, trao đổi đoàn, ký kết biên bản ghi nhớ hằng năm theo hình thức luân phiên.

Theo Sư đoàn 324, đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Sư đoàn 324 và Sư đoàn 1 trong việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào.