Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất

TPO - Trong những ngày tháng 7, màu áo xanh ở nhiều cơ sở Đoàn tại Thủ đô “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất” gắn với cao điểm 45 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ở đó, những thủ lĩnh thanh niên vừa tổ chức và trực tiếp góp sức xây dựng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, và cụ thể hóa tinh thần hành động, cống hiến từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng với hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn ở các phường, xã tại Hà Nội đẩy mạnh đăng tải thông tin, hình ảnh tuyên truyền về Chiến dịch 45 ngày đêm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Gắn với mỗi bài viết, hình ảnh là những hashtag #Chuyendoiso #Chiendich45ngaydem #Dulieudatdai… “Áo xanh” trở thành cầu nối hỗ trợ cán bộ chuyên môn và người dân thực hiện thủ tục, rà soát, hoàn thiện thông tin số liệu.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa

Xã Đan Phượng đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, xã hội số và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Với diện tích 15,3km2, gồm 12 thôn, khối lượng dữ liệu đất đai của xã cần rà soát, cập nhật không nhỏ.

Tình nguyện viên chi đoàn thôn Thu Quế hỗ trợ rà soát, hoàn thiện dữ liệu tại nhà văn hóa. Ảnh: Đ.X

Anh Hoàng Minh Ngọc - Bí thư Đoàn xã Đan Phượng cho biết, Đoàn xã đã giao Bí thư các chi đoàn là đầu mối trực tiếp điều hành lực lượng tại cơ sở. Việc huy động được thực hiện theo phương châm "đúng người, đúng việc, đúng địa bàn", ưu tiên đoàn viên thành thạo kỹ năng công nghệ, trách nhiệm.

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, các cơ sở Đoàn đã góp sức thực hiện nhiệm vụ phần việc của địa phương.

Tại thôn Thu Quế, chị Tạ Thị Thanh Huyền - Bí thư Chi đoàn thôn cùng tình nguyện viên hỗ trợ cán bộ chuyên môn scan hồ sơ, nhập liệu, cũng như hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân.

Theo chị Huyền, thôn Thu Quế có 792 hộ dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, các “áo xanh” tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quy trình, quyền lợi hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; lưu ý về miễn phí thu thập và số hoá dữ liệu, bảo mật thông tin... Đồng thời, thông báo người dân thời gian, địa điểm tiếp nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ là nhà văn hóa thôn.

“Sau khi người dân cung cấp hồ sơ, chúng tôi hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu các thông tin cơ bản như chủ sử dụng đất, địa chỉ, số thửa, diện tích, loại đất. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, thông tin được cập nhật trên hệ thống để bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ hiện có”, chị Huyền nói.

"Áo xanh" xã Đan Phượng tham gia hỗ trợ hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ảnh: Đ.X

Cách đó không xa, tại thôn Đoài Khê, chị Nguyễn Thị Sông Hương - Bí thư Chi đoàn thôn cùng 15 tình nguyện viên tích cực hỗ trợ người dân gần như cả tuần. Thời gian hoạt động mỗi ngày là 8 - 11h30, 14 - 17h30, thậm chí 18h - 21h.

Chi đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng đoàn viên theo từng cụm dân cư. Đặc biệt, những hộ là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc đi làm xa, đoàn viên chủ động đến tận nhà hướng dẫn, thu thập thông tin hoặc hẹn thời gian phù hợp, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

“Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất, Chi đoàn không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật mà còn trực tiếp vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại địa phương”, chị Hương nói.

"Áo xanh" chi đoàn thôn Đồng Tháp (xã Đan Phượng) hỗ trợ người dân trong chiến dịch.

﻿Ảnh: Đ.X

Tận tình, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền

Chiến dịch 45 ngày đêm cũng đang được đẩy lên cao điểm tại 14 thôn của xã Tam Hưng. Sau những ngày đầu triển khai, các đội hình thanh niên tình nguyện đã phối hợp cùng các tổ công tác hỗ trợ rà soát, cập nhật dữ liệu tại tất cả 14 thôn trên địa bàn xã. Hàng nghìn thông tin về thửa đất đã được kiểm tra, đối chiếu và bổ sung.

Đoàn viên, thanh niên xã Tam Hưng hỗ trợ hoàn thiện thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh: Đ.X

Tiêu biểu, thôn Nhân Lý, xã Tam Hưng với quy mô hơn 800 hộ dân, sau gần một tuần triển khai chiến dịch đã cơ bản hoàn thiện làm “sạch” dữ liệu của những hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Góp sức vào kết quả này, chị Đào Kiều Anh - Bí thư Chi đoàn thôn Nhân Lý, hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Hà Nội, cùng hơn 20 tình nguyện viên tham gia tổ công tác địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”.

Theo chị Kiều Anh, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan hoạt động rà soát, hoàn thiện dữ liệu đất đai đã được triển khai tập trung, kết hợp nhiều hình thức, từ loa phát thanh, các nhóm zalo… đến trực tiếp.

Điều này giúp người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết là thẻ căn cước công dân gắn chip, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng) hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ngay từ nhà; nắm kế hoạch hoạt động để chủ động, tin tưởng phối hợp với tình nguyện viên, cán bộ chuyên môn cập nhật thông tin, xác định vị trí thửa đất trên nền bản đồ số.

Tại thôn Lê Dương, chị Thu Hoài - Bí thư Chi đoàn phát huy thế mạnh của một kế toán chuyên nghiệp và từng có thời gian công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, triển khai hiệu quả các nội dung, phần việc. Các tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ nhập liệu mà còn có khả năng định vị thửa đất trên bản đồ số.

“Khối lượng công việc nhiều, nhiều hộ dân đi làm vắng nhà hoặc hồ sơ còn thiếu thông tin, chúng tôi phải đến nhiều lần để hoàn thiện. Điều khiến chúng tôi nhớ nhất chính là sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân. Những lời cảm ơn, những nụ cười, động viên của người dân là nguồn động lực rất lớn để mỗi đoàn viên tiếp tục cố gắng”, chị Hoài chia sẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Quỳnh Thư - Bí thư Đoàn xã Tam Hưng nhấn mạnh, chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Nội dung rà soát tập trung đối chiếu, cập nhật và hoàn thiện thông tin các thửa đất trên địa bàn gồm đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất khác theo hồ sơ quản lý; kiểm tra thông tin chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, ranh giới, mục đích sử dụng và biến động phát sinh để đảm bảo dữ liệu thống nhất với thực tế. Anh Hoàng Minh Ngọc – Bí thư Đoàn xã Đan Phượng cho biết, chiến dịch lần này có ý nghĩa đặc biệt, là một trong những hoạt động cụ thể để tuổi trẻ địa phương cùng với tuổi trẻ Thủ đô cụ thể hóa tinh thần hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gắn với việc làm thiết thực, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tham gia chuyển đổi số của Chiến dịch TNTN Hè 2026. Qua đó, màu áo xanh thanh niên ghi dấu ấn đồng hành với chính quyền, địa phương trong xây dựng cơ sở dữ liệu số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.