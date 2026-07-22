Sôi nổi sân chơi tiếng Anh cho học sinh vùng biên

TPO - Trong ngày hè, các em học sinh vùng biên giới xã Vĩnh Phú (tỉnh An Giang) có thêm sân chơi sôi nổi, để vừa chơi vừa dạy học tiếng Anh, do các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang tổ chức.