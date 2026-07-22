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Giới trẻ

Sôi nổi sân chơi tiếng Anh cho học sinh vùng biên

Hòa Hội

TPO - Trong ngày hè, các em học sinh vùng biên giới xã Vĩnh Phú (tỉnh An Giang) có thêm sân chơi sôi nổi, để vừa chơi vừa dạy học tiếng Anh, do các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang tổ chức.

Sôi nổi sân chơi nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh vùng biên An Giang.
﻿Clip: Hòa Hội
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Trong chiến dịch mùa hè tình nguyện, các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang (ĐH Quốc gia TPHCM) đã mang đến sân chơi "Marvelous Journey" - mô hình trò chơi lớn, kết hợp học tiếng Anh﻿ dành cho thiếu nhi tại xã biên giới Vĩnh Phú (An Giang).
﻿Ảnh: Hòa Hội
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Sân trường Tiểu học Vĩnh Phú rộn rã tiếng cười nói và những điệu nhảy tập thể sôi động. Để hoàn thành thử thách, các em học sinh phải lần lượt vượt qua 6 trạm tương tác. Mỗi trạm, kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản được lồng ghép khéo léo qua các trò chơi truy tìm kho báu, nhảy dây, giải đố hay hát tiếng Anh.
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"Nếu chỉ tổ chức lớp học dạy từ vựng hay ngữ pháp cơ bản sẽ rất nhàm chán, các em khó tiếp thu. Tuy nhiên, qua sân chơi này, các em hứng khởi hơn, học tiếng Anh qua bài hát và trò chơi nhỏ, không bị gò bó như trên lớp," bạn Nguyễn Ngọc Thảo Quyên - sinh viên tình nguyện trường Đại học An Giang chia sẻ.
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Thích thú tham gia các trạm thử thách, em Trần Thị Diễm My (học sinh lớp 7, Trường THCS Vĩnh Phú) hào hứng: "Em học được thêm nhiều kiến thức bổ ích, lại được giao lưu và phát triển kỹ năng giao tiếp sôi nổi cùng các anh chị".
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Không chỉ mang tri thức đến với học sinh vùng biên, sân chơi còn giúp rèn luyện thực tiễn cho các bạn sinh viên.
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Sinh viên tình nguyện tiếp lửa, cổ vũ các em học sinh vừa chơi vừa học.
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Bạn Trần Gia Huy – Sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang bộc bạch: “Em rất vui khi được đồng hành với các bạn nhỏ vùng biên giới để phổ biến tiếng Anh. Tham gia Mùa hè xanh giúp em có thêm kỹ năng làm việc nhóm và trưởng thành hơn”.
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Đánh giá về ý nghĩa chương trình, chị Lý Thị Minh Trang – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết, mô hình trò chơi lớn kết hợp tiếng Anh giúp học sinh vùng biên nâng cao năng lực ngoại ngữ, lan tỏa tình yêu tiếng Anh. Đây còn là cơ hội để sinh viên khoa Ngoại ngữ phát huy kiến thức học được vào thực tế, thêm dấu ấn về sinh viên tình nguyện năng động, trách nhiệm.
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Các bạn sinh viên tình nguyện háo hức tham gia chương trình, hỗ trợ các em học sinh vùng biên nâng cao năng lực tiếng Anh theo mô hình vừa chơi vừa học. Ảnh: Hòa Hội
Hòa Hội
#ngoại ngữ #học sinh #An Giang #trò chơi #chiến dịch hè #sinh viên tình nguyện #Vĩnh Phú

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