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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu tranh tài thi cán bộ Đoàn giỏi

Nguyễn Minh

TPO - Quy tụ những cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu của Bộ Tổng Tham mưu, hội thi năm 2026 hướng tới bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 22/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong Quyết thắng". Hội thi quy tụ 14 đội thi đại diện cho 26 cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM, cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các đơn vị kết nghĩa tham dự, cổ vũ.

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Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu trao cờ lưu niệm cho 14 đội thi.

Dự và chỉ đạo hội thi có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Cục Chính trị BTTM, Ban Thanh niên Quân đội.

Khai mạc hội thi, Đại tá Bùi Tuấn Quynh - Phó Chủ nhiệm Chính trị BTTM (Trưởng Ban tổ chức hội thi), cho biết những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong BTTM có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, ĐVTN luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Theo Đại tá Bùi Tuấn Quynh, trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng cao, hội thi được tổ chức nhằm củng cố niềm tin, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

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Đại tá Bùi Tuấn Quynh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu, phát biểu khai mạc hội thi.

Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; giới thiệu những mô hình, cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong phong trào "3 Tiên phong Quyết thắng"; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam và BTTM…

Hội thi năm nay có sự tham gia của 14 đội thi đại diện cho 26 cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM. Mỗi đội gồm cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ và lực lượng ĐVTN, đơn vị kết nghĩa cùng phối hợp xây dựng, thể hiện phần thi.

Với gần 450 cán bộ, ĐVTN tham dự, hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ BTTM.

Video: Nguyễn Minh

Theo Ban tổ chức, hội thi gồm ba nội dung: thi tìm hiểu kiến thức, thi soạn thảo văn kiện và thi tuyên truyền viên trẻ. Trước ngày khai mạc, 14 cán bộ Đoàn đại diện cho 14 đội thi đã hoàn thành hai phần thi kiến thức và soạn thảo văn kiện.

Trong ngày khai mạc, các đội bước vào phần thi tuyên truyền viên trẻ - nội dung được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp thuyết trình, trình chiếu, tiểu phẩm và các hình thức thể hiện sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Thông qua hội thi, BTTM kỳ vọng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và năng lực tổ chức phong trào đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng; tiếp tục bồi dưỡng tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân.

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Ngay sau lễ khai mạc là các tiết mục thi tuyên truyền viên trẻ.
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Hội thi là dịp tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.
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Các phần thi còn nhằm giới thiệu những mô hình, cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong phong trào "3 Tiên phong Quyết thắng".
Nguyễn Minh
#Hội thi cán bộ Đoàn giỏi #Tuyên truyền viên trẻ #Bộ Tổng tham mưu #Ban Thanh niên Quân đội #tuổi trẻ Quân đội #cán bộ Đoàn #Bộ Quốc phòng

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