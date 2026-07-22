Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty quản lý, ai thiệt?

TPO - Từ tranh chấp hợp đồng, vụ việc giữa Mai Phương và V-MAS nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Các chuyên gia cho rằng điều đáng quan tâm không chỉ là bên nào đúng hay sai, mà là cái giá cả hai phải trả khi mâu thuẫn bị đẩy lên công khai.

Những ngày qua, tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty quản lý V-MAS trở thành tâm điểm chú ý. Mâu thuẫn bắt đầu khi Mai Phương thông báo chấm dứt hợp tác và tố công ty có nhiều bất cập trong quá trình quản lý, tài chính cũng như định hướng hoạt động.

Sau đó, công ty chủ quản của Mai Phương - V-MAS cũng phát đi thông cáo nhằm bác bỏ các cáo buộc, đồng thời công khai nhiều thông tin về hợp đồng, chi phí đầu tư, công nợ và quá trình làm việc với người đẹp.

Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng khi hai bên liên tục đưa ra quan điểm, tài liệu và lập luận để bảo vệ mình, khiến vụ việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi tranh chấp hợp đồng, trở thành cuộc đối đầu trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

"Mai Phương chịu thiệt hại lớn hơn"

Những tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và V-MAS không chỉ tạo ra làn sóng tranh luận về đúng - sai của hợp đồng quản lý nghệ sĩ, câu chuyện hợp tác giữa nghệ sĩ và công ty giải trí mà còn đặt ra câu hỏi về cách ứng xử trong khủng hoảng.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và V-MAS tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng nếu nhìn ở thời điểm hiện tại, người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là nghệ sĩ.

"Một công ty quản lý dù bị ảnh hưởng về hình ảnh vẫn có thể tiếp tục vận hành với những nghệ sĩ khác, những dự án khác và có thời gian để tái xây dựng uy tín. Còn với một nghệ sĩ, đặc biệt là một hoa hậu, ca sĩ đang trong giai đoạn xây dựng thương hiệu cá nhân, niềm tin của công chúng gần như là tài sản lớn nhất. Chỉ cần một cuộc tranh chấp bị đẩy lên mạng xã hội trong thời gian dài, hình ảnh đó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp", ông Hồng Quang Minh nhận định.

Về lâu dài, công chúng thường không nhớ về những điều khoản hợp đồng đúng hay sai, mà họ chỉ nhớ cảm giác mà một vụ việc để lại. Với những lùm xùm, thậm chí là "đấu tố" dễ khiến nghệ sĩ rất dễ bị gắn mác “khó làm việc”, “thiếu chuyên nghiệp” hoặc “ồn ào”. Những nhãn dán này đôi khi gắn với nghệ sĩ rất lâu, kể cả khi họ không sai về mặt pháp lý.

Ở thời điểm hiện tại, Mai Phương vẫn chịu thiệt nhiều hơn.

"Ở Việt Nam, thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ vẫn là yếu tố quyết định rất lớn đến cơ hội nghề nghiệp. Một nhãn hàng có thể cân nhắc rất kỹ trước khi lựa chọn một gương mặt đang có tranh cãi, nhà sản xuất cũng sẽ cân nhắc đến yếu tố rủi ro truyền thông. Vì vậy, thiệt hại với nghệ sĩ thường mang tính trực tiếp và kéo dài hơn", chuyên gia Hồng Quang Minh nêu.

Từ góc độ truyền thông, vị chuyên gia này khẳng định khó có thể tìm ra người thắng cuộc trong những trận tranh chấp như này. Tuy nhiên, nếu phải nói bên nào phải trả cái giá lớn hơn, thì đó thường là nghệ sĩ. Bởi một công ty có thể mất đi một nghệ sĩ, nhưng một nghệ sĩ có thể mất đi rất nhiều cơ hội nếu đánh mất niềm tin của công chúng ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Từ tranh chấp đến khủng hoảng niềm tin

Thay vì một tranh chấp hợp đồng có khởi điểm và kết thúc rõ ràng, Mai Phương và V-MAS đã biến đây trở thành cuộc chiến, cuộc "đấu tố" trên mạng, khiến câu chuyện ngày càng đi xa, dư luận đổ vào bình luận, phân tích và chọn phe.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT), điều khiến vụ việc lan rộng nằm ở việc hai bên liên tục đưa ra thông tin mới trong thời gian ngắn, tạo nên một dòng sự kiện kéo dài trên mạng xã hội.

"Khi hai phiên bản sự thật khác nhau về cùng một mốc thời gian, công chúng buộc phải tự phân xử, chọn phe, chia sẻ, bình luận cảm tính, và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho tranh luận, suy đoán, đào lại quá khứ, càng làm khủng hoảng lan rộng", ông Long nói.

Ở góc nhìn truyền thông, đây cũng là nguyên nhân khiến tranh chấp pháp lý dần chuyển thành cuộc khủng hoảng niềm tin. Khi cảm xúc dẫn dắt dư luận, việc ai đúng hay sai theo hợp đồng đôi khi không còn là yếu tố quyết định.

"Về nguyên tắc quản trị khủng hoảng truyền thông, việc hai bên liên tục đăng đàn phản pháo nhau hiếm khi là chiến lược tối ưu, dù đôi khi là phản ứng khó tránh khi một bên cảm thấy bị dồn vào thế phải lên tiếng để tự vệ", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long nêu.

V-MAS hiện quản lý các nghệ sĩ: ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Phương Mỹ Chi, nhóm sản xuất DTAP, siêu mẫu Lan Khuê...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, mỗi lần công bố thêm một phần thông tin đều tạo cơ hội để phía còn lại tiếp tục phản bác bằng dữ liệu khác. Điều này khiến câu chuyện bị kéo dài, sự thật trở nên rời rạc và khủng hoảng liên tục được "gia hạn".

Ông cảnh báo cách xử lý này kéo theo nhiều hệ lụy: nguy cơ mất kiểm soát thông điệp, gia tăng rủi ro pháp lý khi công khai các nội dung hợp đồng, đồng thời khiến dư luận dần hình thành cảm giác "cả hai đều có vấn đề" thay vì phân định rõ bên đúng, bên sai.

Trong khi đó, chuyên gia Hồng Quang Minh lại cho rằng mỗi bài đăng của công ty và nghệ sĩ có thể giúp họ giành lợi thế trong một vòng tranh luận, nhưng lại khiến cả hai cùng đánh mất hình ảnh chuyên nghiệp. Khi tranh chấp bị đưa lên mạng xã hội như một cuộc "đấu tố", cảm xúc thường lan nhanh hơn các dữ kiện được kiểm chứng, còn niềm tin của công chúng thì rất khó phục hồi.

Giải quyết tranh chấp bằng pháp lý thay vì "tòa án mạng"

Theo các chuyên gia, khi tranh chấp đã bùng phát, điều quan trọng không phải là tiếp tục giành ưu thế trên mạng xã hội mà là đưa vụ việc trở lại đúng bản chất pháp lý.

Ông Hồng Quang Minh cho rằng hai bên chỉ nên cung cấp những thông tin cần thiết, thống nhất đầu mối phát ngôn và ưu tiên thương lượng hoặc giải quyết theo các cơ chế pháp lý.

"Hai bên có thể đưa ra những thông tin cần thiết một cách ngắn gọn, thống nhất đầu mối phát ngôn và ưu tiên các cơ chế thương lượng hoặc tố tụng nếu cần thiết. Có những câu chuyện càng nói nhiều lại càng khó kết thúc. Đôi khi sự tiết chế trong truyền thông cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho đối tác cũ và công chúng", chuyên gia Hồng Quang Minh nhấn mạnh.

Vụ việc giữa Mai Phương và V-MAS tiếp tục là bài học chung cho nghệ sĩ và các công ty quản lý trong quá trình hợp tác.

Đồng tình với chuyên gia Hồng Quang Minh, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cũng đề xuất các bên nên chuyển phần lớn việc trao đổi sang luật sư hoặc đơn vị đại diện, hạn chế công bố từng phần tài liệu trên mạng xã hội. Nếu buộc phải lên tiếng, nội dung cần tập trung vào các dữ kiện có thể kiểm chứng thay vì diễn giải theo cảm xúc.

"Một mốc thời gian giải quyết cụ thể, ví dụ mời một bên trung gian hòa giải hoặc trọng tài thương mại, có thể giúp công chúng cảm nhận có lộ trình, giảm cảm giác bế tắc kéo dài vô thời hạn, vốn là yếu tố khiến khủng hoảng kéo dài âm ỉ. Cuối cùng, cả hai nên tránh tiếp tục 'leo thang trả lời' sau mỗi bài đăng của đối phương, im lặng có chọn lọc, kèm theo một tuyên bố ngắn gọn rằng vụ việc đang được giải quyết theo đúng trình tự pháp lý, thường hiệu quả hơn việc đối đáp liên tục", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long đề xuất.

Từ vụ việc giữa Mai Phương và V-MAS, các chuyên gia cho rằng đây là bài học chung cho nghệ sĩ và các công ty quản lý trong quá trình hợp tác. Theo đó, các bên cần minh bạch ngay từ đầu về quyền lợi, nghĩa vụ, cơ chế đầu tư, chia lợi nhuận và chấm dứt hợp đồng, đồng thời nghệ sĩ trẻ nên có tư vấn pháp lý trước khi ký kết.