BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam lên tiếng vụ thí sinh diễn áo tắm trước mặt học sinh

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam chia sẻ về sự việc các thí sinh của cuộc thi biểu diễn trang phục áo tắm trước mặt nhiều học sinh ngày 21/7 ở đặc khu Lý Sơn gây tranh cãi.

Ngày 22/7, một tài khoản mạng xã hội đã đăng đoạn video ghi lại cảnh nhiều thí sinh hoa hậu trình diễn trang phục áo tắm. Trong khung hình xuất hiện nhiều học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu.

Đây được cho là hoạt động thuộc khuôn khổ phần thi phụ trình diễn áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 diễn ra tại đặc khu Lý Sơn ngày 21/7.

Những hình ảnh trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã gây phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả thể hiện sự bất bình và cho rằng việc các thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh nhỏ tuổi là không phù hợp.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 trình diễn tại một hoạt động của cuộc thi.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhà thiết kế Tạ Linh Nhân - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam - xác nhận đây là những hình ảnh trong các phần thi Người đẹp Biển đảo và Người đẹp Thể thao của cuộc thi diễn ra ngày 21/7 tại đặc khu Lý Sơn.

Theo giải thích của ông Nhân, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa các phần thi này và ban tổ chức sẽ mời 50 học sinh lên để trao học bổng, nhưng do trời quá nắng nên ban tổ chức đã bàn bạc để lùi phần trao học bổng lại.

Do 50 học sinh đến từ sớm, ban tổ chức đã bố trí đưa các em vào khu vực sân khấu ngồi nghỉ. Lúc đó, phần thi áo tắm đã diễn ra nên các em học sinh chứng kiến cảnh các thí sinh trình diễn trên sân khấu.

"Khi xem livestream, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi trình diễn áo tắm cho các bạn học sinh xem nhưng không phải, mọi người không hiểu được bối cảnh diễn ra sự việc. Buổi trình diễn đó chỉ dành cho bà con nhân dân trên đảo và các khách mời", ông Tạ Linh Nhân cho biết.

Ông cho biết do thời gian hạn hẹp, các hoạt động phải diễn ra theo đúng lịch trình nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc. "Nếu có thời gian, chúng tôi đến từng trường để trao các phần quà cho các học sinh. Việc này vô tình đã tạo ra những hình ảnh chưa phù hợp. Trong các hoạt động tiếp theo, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh để phù hợp", ông nói.

Trưởng ban tổ chức cũng cho biết sau khi sự việc gây ồn ào đã liên hệ với người đăng tải đoạn video để giải thích và yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh không đẹp.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 với 31 thí sinh đến từ 24 tỉnh, thành phố. Vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 20/7-28/7 tại Quảng Ngãi và đặc khu Lý Sơn.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động gắn với quảng bá du lịch như trải nghiệm các điểm đến nổi bật của Quảng Ngãi và Lý Sơn, khám phá làng nghề truyền thống, thực hiện dự án nhân ái, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cùng các phần thi phụ như Người đẹp Biển đảo, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Truyền thông Du lịch và Người đẹp Tài năng.

Đêm chung kết với chủ đề Tinh hoa Việt Nam diễn ra vào tối 28/7 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.