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30 nghệ sĩ Việt diễn concert ở Mỹ

Hồng Phúc

TPO - Khoảng 30 ca sĩ dự kiến tham gia V-Beyond Concert tại nhà thi đấu Honda Center, Mỹ, vào tháng 11. Dự án hướng đến việc đưa nghệ sĩ và sản phẩm Vpop tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngày 22/7, V-Beyond Concert - dự án đưa Vpop ra quốc tế - công bố chặng đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Honda Center, thành phố Anaheim, bang California, Mỹ. Honda Center là nhà thi đấu trong nhà có sức chứa khoảng 14.000 khán giả. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn tại Mỹ.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ. Uprize là một trong những nhóm nhạc đầu tiên được giới thiệu.

V-Beyond Concert được định hướng theo mô hình lễ hội văn hóa và âm nhạc đại chúng. Chương trình gồm các tiết mục Vpop cùng những hoạt động tương tác cho khán giả. Ban tổ chức cho biết sự kiện hướng đến khán giả người Việt và bản địa tại Bắc Mỹ.

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Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan (ảnh trên) cùng hai thành viên Dylan, Lavm tại buổi giới thiệu.

Việc đưa khoảng 30 nghệ sĩ Việt Nam đến biểu diễn tại nhà thi đấu lớn được xem là bước thử nghiệm mới của thị trường Vpop. Nhiều nghệ sĩ Việt từng biểu diễn ở nước ngoài, nhưng phần lớn chương trình có quy mô vừa và nhỏ. Dự án lần này đặt mục tiêu xây dựng mô hình dài hạn. Ban tổ chức chia sẻ họ muốn giúp âm nhạc Việt Nam có vị trí rõ hơn trên thị trường quốc tế.

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Uprize là các nghệ sĩ diễn concert tại Mỹ.

Các nghệ sĩ tham gia dự kiến đến từ những chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió. Đơn vị phụ trách hoạt động tổ chức và vận hành concert đã thực hiện hơn 2.000 chương trình tại 12 thị trường và hơn 50 thành phố.

Đơn vị đánh giá Việt Nam là thị trường văn hóa có nhiều tiềm năng. Khán giả quốc tế cũng đang dành sự quan tâm lớn hơn cho các sản phẩm âm nhạc từ châu Á.

“Chúng tôi chọn Việt Nam vì nhìn thấy bản sắc riêng ở Vpop, nguồn năng lượng cộng đồng lớn và thị trường đã có sự chuẩn bị để bước sang giai đoạn mới”, đại diện đơn vị cho biết.

Vpop có lợi thế cập nhật xu hướng, giai điệu dễ tiếp cận, sự đa dạng và cộng đồng người hâm mộ trẻ. Nghệ sĩ Việt vẫn cần hệ thống vận hành đồng bộ để tiếp cận thị trường quốc tế, bao gồm sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn, quảng bá và phân phối sản phẩm.

Đêm diễn được xây dựng theo hình thức lễ hội văn hóa và âm nhạc. Chương trình sử dụng mô hình tổ chức quốc tế nhưng vẫn có các yếu tố thể hiện văn hóa Việt Nam. Ban tổ chức chưa công bố đầy đủ danh sách nghệ sĩ, giá vé và sơ đồ chỗ ngồi.

Hồng Phúc
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