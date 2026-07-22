Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Vệ tinh độc nhất vô nhị của Trung Quốc khiến Mỹ đau đầu

Bình Giang

TPO - Trung Quốc đang thống trị nguồn cung gallium nitride (GaN) toàn cầu. Vật liệu này vừa được tiết lộ là thành phần chủ chốt trong vệ tinh quỹ đạo cao độc nhất mà Bắc Kinh sở hữu.

ve-tinh.jpg
Vệ tinh Ludi Tance-4 01 được phóng năm 2023

Một nghiên cứu mới cho biết, vệ tinh Ludi Tance-4 01 có khả năng giám sát 1/3 bề mặt Trái đất liên tục 24/7. Hoạt động của vệ tinh này phụ thuộc vào kim loại hiếm mà Trung Quốc gần như đang kiểm soát nguồn cung toàn cầu.

Vệ tinh radar Ludi Tance-4 01 sử dụng các chất bán dẫn gallium nitride (GaN) - hiện là vệ tinh duy nhất thuộc loại này trên thế giới.

Vệ tinh hoạt động ở độ cao khoảng 36.000 km so với Trái đất, trên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép nó luôn giữ nguyên vị trí tương đối trên cùng một khu vực của bề mặt Trái đất. Nhờ đó, vệ tinh có thể đồng thời theo dõi các khu vực rộng lớn cũng như những mục tiêu đang di chuyển.

Theo nghiên cứu, đây là điều Mỹ theo đuổi trong nhiều thập kỷ qua nhưng vẫn chưa đạt được.

Trung Quốc hiện gần như kiểm soát hoàn toàn nguồn cung GaN trên thế giới. Đây là vật liệu quan trọng đối với các hệ thống radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), tác chiến điện tử và các nền tảng quốc phòng thế hệ mới. Kể từ khi vệ tinh được phóng vào tháng 8/2023, Trung Quốc đã áp biện pháp hạn chế xuất khẩu gallium.

Gallium là sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất alumin (nhôm) chứ không được khai thác từ các mỏ riêng biệt. Là nước sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện chiếm hơn 95% sản lượng gallium nguyên sinh toàn cầu.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ vô tuyến không gian Tây An thực hiện và công bố trên tạp chí Journal of Microwaves, vệ tinh sử dụng GaN để cung cấp năng lượng cho các bộ khuếch đại công suất trạng thái rắn – thiết bị phát sóng điện từ cho hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

Do hoạt động ở khoảng cách rất xa Trái đất, vệ tinh cần công suất truyền vi ba lớn hơn nhiều so với những hệ thống hoạt động ở quỹ đạo thấp, để tạo ra các hình ảnh 2D và 3D từ radar khẩu độ tổng hợp.

Công suất cao cũng giúp tăng độ chính xác khi nhận dạng mục tiêu và bảo vệ các hệ thống của vệ tinh trước hiện tượng gây nhiễu.

Để giải quyết thách thức này, các nhà khoa học phát triển bộ khuếch đại công suất trạng thái rắn sử dụng transistor GaN có độ linh động điện tử cao (HEMT). Mỗi bộ khuếch đại này có thể tạo ra công suất 800 watt; khi kết hợp trên vệ tinh sẽ đạt công suất hơn 18.000 watt.

Nghiên cứu đã theo dõi hiệu suất của 20 bộ khuếch đại trong suốt 2 năm hoạt động trên quỹ đạo, kết luận rằng chúng “đáp ứng các yêu cầu về tuổi thọ hoạt động 8 năm, hiệu năng cao và độ tin cậy cao”.

Theo bài báo, thiết bị này cũng đạt hiệu suất cộng công suất lên tới 50,3%.

Kể từ khi vệ tinh được phóng, Trung Quốc liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gallium. Cuối năm 2024, Bắc Kinh gần như chặn hoàn toàn việc xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến gallium sang Mỹ.

Các biện pháp hạn chế được tạm hoãn vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm gallium phục vụ mục đích quân sự vẫn tiếp tục được áp dụng.

Bình Giang
Theo SCMP
#Vệ tinh #Ludi Tance-4 01 #Kim loại hiếm #gallium nitride

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe