Hơn 2,2 triệu người dân Hải Phòng được khám và lập hồ sơ sức khỏe miễn phí

TPO - Ngành y tế TP Hải Phòng đã tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 2,2 triệu người dân, trong đó trọng tâm là trẻ em, học sinh, người trên 60 tuổi, thai phụ, công nhân lao động... trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu để đánh giá công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng thông tin, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đã được triển khai đồng bộ trên 114 xã, phường, đặc khu, bảo đảm 100% hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân vùng hải đảo khó khăn đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí.

Ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng.

Toàn thành phố có 2,22 triệu người đã được khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đạt tỷ lệ 52,7% dân số thường trú trên địa bàn. Trong đó, có hơn 158.000 trẻ em dưới 6 tuổi được khám lâm sàng và đánh giá thể chất, hơn 863.000 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi được tầm soát khúc xạ, bệnh răng miệng và cong vẹo cột sống trước khi bước vào năm học mới.

Ngành y tế cũng triển khai hơn 257.700 người từ 60 tuổi trở lên được khám, phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp và các bệnh lý tim mạch, phổi mãn tính; 19.073 thai phụ được siêu âm, khám thai định kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và hơn 175.300 công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp được khám tầm soát bệnh nghề nghiệp.

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từng bước cụ thể hóa mô hình "thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện", đòi hỏi các sở ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất.

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân tối thiểu 1 lần/năm, ông Vũ Tiến Phụng yêu cầu ngành y tế tham mưu chiến dịch "90 ngày tăng tốc - về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026", gắn với chiến dịch "90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế" và chiến dịch "100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID" của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tập trung xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với liên ngành công an, y tế đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu khám, chữa bệnh cho người dân, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trong chuyển đổi số và triển khai đề án.