Đầu bếp Việt truyền cảm hứng sáng tạo với thịt gà Mỹ

Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) đã tổ chức Workshop “Muôn Mùa Muôn Vị Cùng Thịt Gà Mỹ” tại Hà Nội vào sáng 15/7. Qua những màn trình diễn nấu ăn và chia sẻ từ các đầu bếp, workshop giới thiệu nhiều cách chế biến thịt gà Mỹ trong các món ăn quen thuộc của người Việt.

Nhờ khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu và phong cách chế biến khác nhau, thịt gà Mỹ ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gian bếp Việt. Bên cạnh đó, thịt gà Mỹ còn là nguồn protein chất lượng cao, chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol hơn nhiều loại thịt khác.

Từ mong muốn đưa những giá trị đó đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) đã tổ chức workshop "Muôn Mùa Muôn Vị Cùng Thịt Gà Mỹ", tạo không gian để người tham dự trực tiếp trải nghiệm, giao lưu và khám phá nhiều cách chế biến từ nguyên liệu này.

Toàn cảnh workshop

Hai đầu bếp, hai màu sắc ẩm thực

Điểm nhấn của workshop là sự góp mặt của hai cặp đồng hành gồm Chef Lê Xuân Tâm và nhà sáng tạo nội dung Thúy Hường với kênh “Toe nấu gì đó” cùng Chef Doãn Văn Tuấn và nhà sáng tạo nội dung Mai Trang sở hữu kênh Tik Tok “Tracyum_”

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Chef Lê Xuân Tâm là gương mặt quen thuộc trong giới ẩm thực khi từng giành Quán quân Iron Chef Việt Nam, Quán quân cuộc thi Escoffier khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2013 và đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Nấu ăn Quốc tế tại Pháp năm 2015, đạt Top 4 thế giới. Hiện ông là Tổng Bếp trưởng điều hành chuỗi Moo Beef Steak khu vực phía Nam, Cố vấn ẩm thực của USAPEEC và nhiều hiệp hội nông sản khác của Hoa Kỳ.

Chef Lê Xuân Tâm

Trong khi đó, Chef Doãn Văn Tuấn có hơn 25 năm gắn bó với nghề. Ông đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng chuyên môn, nổi bật là Culinary Merit Award của Worldchefs và danh hiệu Nghệ nhân Ẩm thực Bàn tay Vàng 2024. Hiện ông là Tổng Bếp trưởng Quần thể Nghỉ dưỡng Furama - Ariyana Đà Nẵng, Giám khảo khu vực của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghệ nhân Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Chef Doãn Văn Tuấn

Khám phá những món ăn mang hương vị bốn mùa

Lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của ẩm thực bốn mùa Hà Nội, workshop giới thiệu bốn món ăn gồm: Bánh mì gà Mỹ hầm xá xíu, đùi gà Mỹ chiên xù, thịt viên gà Mỹ đút lò và gà Mỹ xào lá lốt.

Món ăn được nấu từ gà Mỹ

Thông qua từng màn trình diễn, các đầu bếp lần lượt chia sẻ cách lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật tẩm ướp, xử lý nhiệt và cân bằng hương vị để giữ được độ mềm, mọng của thịt gà. Khách tham dự cũng có cơ hội quan sát toàn bộ quá trình chế biến, trao đổi trực tiếp với đầu bếp và tìm hiểu cách áp dụng các công thức vào bữa cơm gia đình.

Có thể nói, workshop "Muôn Mùa Muôn Vị Cùng Thịt Gà Mỹ" không chỉ mang đến những trải nghiệm nấu ăn thực tế mà còn là dịp để người yêu ẩm thực gặp gỡ những đầu bếp giàu kinh nghiệm và khám phá thêm nhiều cách chế biến từ thịt gà Mỹ. Thông qua chương trình, USAPEEC kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị của thịt gà Mỹ, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn để làm phong phú bữa cơm của các gia đình Việt.