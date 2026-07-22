Kết nối sức mạnh y tế tư nhân phía Nam: Madam Trần Thị Lâm giữ vai trò Chủ tịch chi hội

Ngày 20/07/2026, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã chính thức tổ chức Diễn đàn hợp tác kết nối cộng đồng y tế tư nhân, đồng thời thống nhất thành lập Chi hội Hiệp hội Bệnh viện tư nhân TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Diễn đàn có sự tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Hồng Chương – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM;

2. Giáo sư, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;

3. Cùng các Phó Chủ tịch Hiệp hội và lãnh đạo nhiều bệnh viện tư nhân khu vực phía Nam.

Ban lãnh đạo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam chúc mừng Madam Trần Thị Lâm giữ vai trò Chủ tịch Chi hội.

Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư, Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội – nhấn mạnh việc thành lập Chi hội phía Nam là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy sức mạnh liên kết, chia sẻ nguồn lực quản trị, chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giáo sư, Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Tại diễn đàn, Hiệp hội đã thống nhất đề cử Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch Sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm; Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; Trưởng ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Chi hội phía Nam.

Quyết định được 100% đại diện Ban Lãnh đạo Hiệp hội biểu quyết tán thành.

Đồng thời, các vị trí Phó Chủ tịch Chi hội cũng được đề cử gồm:

• TS.BS. Đào Cảnh Tuất – Chủ tịch Bệnh viện Vạn Phúc City; Phó Chủ tịch Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;

• Ông Phạm Thế Đồng – Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn; Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam;

• TS.BS. Trương Vĩnh Long – Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM;

• ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115; Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa Học Sức khỏe Tp.HCM.

Chi hội phía Nam sẽ đặt trụ sở chính tại Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 (thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM).

Đảm nhận vai trò mới, Madam Trần Thị Lâm cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành kiến tạo một cộng đồng bệnh viện tư nhân đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững; nâng tầm chuyên môn, đóng góp xây dựng chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời, Chi hội sẽ tiên phong phát triển y học tái tạo, ứng dụng công nghệ cao trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, mở ra những hướng tiếp cận tiên tiến, góp phần đưa y tế tư nhân Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế. Dự kiến vào trung tuần tháng 8/2026, Chi hội sẽ tổ chức Đại hội ra mắt chính thức, công bố Ban Chấp hành và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

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