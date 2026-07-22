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Ông Đinh Văn Nơi tri ân người có công, thăm gia đình chính sách tại Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 22/7, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Phú Quốc.

Tại các gia đình người có công với cách mạng, ông Đinh Văn Nơi ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đinh Văn Nơi khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

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Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng tại đặc khu Phú Quốc.

Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các gia đình, ông Nơi yêu cầu, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Hiện đặc khu Phú Quốc có hơn 600 gia đình liệt sĩ với 658 liệt sĩ. Toàn đặc khu có 55 người đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hằng tháng, 455 gia đình thờ cúng liệt sĩ, 134 thương binh, 26 bệnh binh, 19 người có công...

Đến nay, Phú Quốc có 4 tập thể và 3 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

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Ông Đinh Văn Nơi dâng hương trước bàn thờ liệt sĩ tại đặc khu Phú Quốc.

Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng lực lượng vũ trang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thắp hương tại từng phần mộ.

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Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Nhật Huy
#An Giang #thăm gia đình chính sách #Đinh Văn Nơi #Phú Quốc #Thương binh - Liệt sĩ #người có công

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