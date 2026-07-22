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Sau 4 ngày tìm kiếm, phát hiện thi thể người đàn ông dưới đầm lầy ở Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Sau 4 ngày tìm kiếm, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng đã tìm thấy thi thể ông T.V.S. (trú xã Bình Minh, Nghệ An) dưới đầm lầy.

Ngày 22/7, ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.V.S. (SN 1978, trú xóm Hồng Liên, xã Bình Minh) sau 4 ngày tìm kiếm. “Nạn nhân được tìm thấy dưới đầm lầy lúc 8h sáng nay. Vị trí phát hiện cách điểm nhìn thấy ông S. lần cuối khoảng 100m”, ông Giang nói.

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Suốt 4 ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng tỏa đi các địa điểm nghi ngờ để tìm kiếm ông S.

Cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hiện trường, làm thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh, sáng 19/7, ông S. đạp xe đi bắt ốc. Đến trưa không thấy ông trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo chính quyền và công an hỗ trợ.

Suốt 4 ngày qua, khoảng 500 người đã tổ chức tìm kiếm quanh khu vực đất trồng keo, đầm lầy trên địa bàn. Tuy nhiên không tìm thấy tung tích nào của ông S.

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Khoảng 500 người đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân S.

“Hôm qua (20/7), chúng tôi nghi ngờ khu vực đầm lầy nên cho hút nước. Lúc đó nước lớn, bèo nhiều nên khó tìm kiếm. Sáng nay, nước rút bớt nên mọi người xuống tìm và phát hiện ra thi thể ông S.. Qua kiểm tra ban đầu không thấy có dấu hiệu bất thường. Nghi vấn ông S. lội xuống đầm lầy để qua bên kia bờ thì bị đuối nước”, Chủ tịch xã Bình Minh nói.

Ngọc Tú
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