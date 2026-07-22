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Ô tô va chạm xe máy trên quốc lộ 14, người vợ tử vong tại chỗ

Thái Lâm

TPO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Mil khiến 2 người thương vong.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 22/7, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51B-755.42 lưu thông theo hướng TPHCM đi Đắk Lắk.

Khi đến thôn Sơn Trung cũ (trên quốc lộ 14, xã Đắk Mil), ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông Hoàng Văn Mộc (69 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà H.T.D. (69 tuổi, cùng trú xã Đắk Mil) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, còn ông Mộc bị thương và được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #quốc lộ 14 #Lâm Đồng #va chạm xe máy #vợ tử vong #điều tra nguyên nhân

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