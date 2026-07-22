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Phát hiện tài xế tử vong trong ô tô khóa kín tại TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Người dân phát hiện một người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi bất động trên ghế lái ô tô đỗ rất lâu bên đường Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM). Lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện để kiểm tra và xác định tài xế đã tử vong.

Chiều 22/7, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc một nam tài xế tử vong trong ô tô tại khu vực đường Tân Kỳ Tân Quý.

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Hình ảnh lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60H-331.XX đỗ bên đường trong thời gian dài nhưng không di chuyển.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một số người đến kiểm tra và phát hiện người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi gục trên ghế lái, không có phản ứng. Các cửa kính và cửa xe thời điểm này đều khóa từ bên trong.

Sau nhiều lần gõ cửa, gọi hỏi nhưng không nhận được phản hồi, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và tiếp cận phương tiện để kiểm tra. Nam tài xế sau đó được xác định đã tử vong trước thời điểm được phát hiện.

Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết trên phương tiện và trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực để kiểm tra. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh thời điểm chiếc xe xuất hiện tại hiện trường và lịch trình di chuyển của nạn nhân.

Danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
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