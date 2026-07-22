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Ông Mai Xuân Liêm được giao điều hành hoạt động UBND tỉnh Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công, giao ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc UBND tỉnh này đến khi có chỉ đạo mới.

Thông tin trên được ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra tại cuộc Họp báo thường kỳ quý II năm 2026 diễn ra chiều 22/7.

Theo ông Liêm, ngày 18/7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

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Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa được giao phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Ngay sau đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, để bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian kiện toàn nhân sự, Tỉnh ủy phân công ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, điều hành hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Các quyết định phân công trên có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo mới.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #UBND #Chủ tịch #Mai Xuân Liêm #nhiệm vụ mới #tỉnh ủy

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