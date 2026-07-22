Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, hàng hóa bị thiêu rụi

TPO - Khi đang lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa (PC07) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Chiếc xe tải bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại Km328+900 đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc địa phận thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí), xe tải biển số 43H-191.35 do tài xế N.V.H (phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang chạy hướng Nha Trang - Vân Phong thì bỗng nhiên bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế dừng xe và thoát ra ngoài. Lửa bốc cháy từ phần ghế phụ sau đó bao trùm đầu xe và lan ra toàn bộ xe.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cảnh sát giao thông đã tiếp cận hiện trường để dập lửa, phân làn, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc trên tuyến.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định xảy ra do chập điện dưới cabin. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi.