Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tan hoang cảnh 'màn trời chiều đất', mất trắng tài sản sau sạt lở ở Lào Cai

A Lù

TPO - Đợt mưa lũ vừa qua gây nhiều thiệt hại cho các xã ở miền Tây tỉnh Lào Cai như Mù Cang Chải, Lao Chải, Phúng Luông, Khao Mang... Trong đó, nhiều gia đình đã bị đất đá vùi lấp nhà cửa, mất trắng tài sản sau sạt lở đất.

Người dân ở xã Lao Chải, Lào Cai gượng dậy sau các trận sạt lở.
nha-3-2.jpg
Trong ảnh là những gì còn lại của căn nhà của anh Sùng Páo Chua ở thôn Hú Trù Lềnh, xã Lao Chải. Anh đang cùng người thân tranh thủ thời tiết nắng ráo để nhặt nhạnh những tài sản còn sót lại sau vụ sạt lở﻿.
nha-3-3.jpg
Anh Chua kể, vụ sạt lở xảy ra ngày 17/7. May mắn là sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều, khi trời còn sáng nên cả gia đình đều kịp chạy thoát, không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản gần như bị dòng lũ cuốn sạch. Trong ảnh là anh Chua giữa đống ngổn ngang còn sót lại.
nha-2-1.jpg
Không chỉ gia đình anh Chua, cả thôn Hú Trù Lềnh﻿ có 46 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó, nhà anh Chua bị sập hoàn toàn, 7 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hàng chục hộ khác thiệt hại trên 30 - 75%.
nha-2-3.jpg
Trong ảnh là căn nhà của gia đình ông Lờ A Dao thôn Hú Trù Lềnh bị đất đá vùi gần như sập hoàn toàn.
luc-luong-2.jpg
Những ngày qua, lực lượng tại chỗ cùng các đoàn hỗ trợ đang nỗ lực vận chuyển các nhu yếu phẩm đến với bà con. Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường vẫn lầy lội, sạt lở, việc tiếp cận chủ yếu phải thực hiện bằng cách đi bộ﻿. Trong ảnh là con đường vào thôn Hú Trù Lềnh bị sạt khắp các phía.
luc-luong-3.jpg
Trong ảnh vốn là con đường bê tông vốn đi lại hằng ngày của người dân. Nay con đường bị hàng trăm khối đất, đá vùi lấp. ﻿"Được biết, ngày mai cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ lên hỗ trợ bà con thôn Hú Trù Lềnh khắc phục hậu quả mưa lũ﻿. Vì vậy, hôm nay tôi cùng nhiều cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lao Chải đã vận chuyển một số nhu yếu phẩm và đồ dùng cần thiết lên Nhà văn hóa thôn để phục vụ đoàn công tác và người dân ở đó", anh Giàng A Sáng - giáo viên Trường Tiểu học Lao Chải, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
luc-luong-1.jpg
Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của các cán bộ, giáo viên giữa hành trình vận chuyển nhu yếu phẩm đến các thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
nha-1.jpg
Trong ảnh là ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình chị Giàng Thị Mê, thôn Lao Chải, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, bị đất đá vùi lấp sau mưa lũ. Gia đình chị là một trong những hộ nghèo của thôn. Năm ngoái, nhờ nguồn vốn tích góp của gia đình cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, chị mới xây dựng được ngôi nhà.
nha-3.jpg
Trong ảnh là công trình vệ sinh của gia đình chị Mê cũng bị đánh sập. “Chồng và hai con lớn đều đi làm ăn xa, chỉ còn tôi và đứa bé ở nhà. Rất may hôm xảy ra sạt là khoảng 3 giờ chiều nên hai mẹ con chạy kịp. Nếu sự việc xảy ra vào ban đêm thì cũng không biết sẽ ra sao”, chị Mê nói.
kiem-tra-2.jpg
kiem-tra-1.jpg
Theo thống kê, toàn xã Lao Chải có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 35 nhà phải di dời khẩn cấp, 26 nhà hư hỏng nặng. Hơn 52,6 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại, 233 con gia súc, gia cầm bị chết. Mưa lũ cũng gây hàng trăm điểm sạt lở, chia cắt 7 tuyến giao thông, làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, cầu, đường và hệ thống điện. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 58,6 tỷ đồng. Trong ảnh: Thường trực Đảng ủy, UBND xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường và đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.
nguoi-dan-1.jpg
Hội viên phụ nữ chung tay giúp các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn sau lũ.
kiem-tra-3-3298.jpg
“Hiện nay xã Lao Chải đã và đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, cùng với đó hỗ trợ các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, nhất là các hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà cửa. Tuy nhiên, do đặc thù là vùng núi cao nên địa phương cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất cho các hộ tái định cư nơi ở mới”, ông Sùng A Lù (ngoài cùng bên phải ảnh) - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải, Lào Cai cho biết.
A Lù
#Lao Chải Lào Cai bị thiệt hại nặng nề #khắc phục hậu quả mưa lũ #lũ lụt #sạt lở #Hú Trù Lềnh #Trường Tiểu học Lao Chải #xã Lao Chải #tỉnh Lào Cai #di dời khẩn cấp #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe