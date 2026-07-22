Tan hoang cảnh 'màn trời chiều đất', mất trắng tài sản sau sạt lở ở Lào Cai

TPO - Đợt mưa lũ vừa qua gây nhiều thiệt hại cho các xã ở miền Tây tỉnh Lào Cai như Mù Cang Chải, Lao Chải, Phúng Luông, Khao Mang... Trong đó, nhiều gia đình đã bị đất đá vùi lấp nhà cửa, mất trắng tài sản sau sạt lở đất.