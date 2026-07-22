Bảo tồn lá phổi cho bệnh nhân ung thư nhờ kỹ thuật tạo hình phế quản

TPO - Thay vì phải cắt bỏ toàn bộ một lá phổi như nhiều trường hợp ung thư phổi trước đây, các bác sĩ Bệnh viện K đã áp dụng thành công kỹ thuật tạo hình phế quản (Sleeve) – một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực giúp loại bỏ khối u, bảo tồn tối đa nhu mô phổi và chức năng hô hấp cho người bệnh có khối u phổi lớn.

Sau nhiều tuần bị ho kéo dài, một người đàn ông 71 tuổi mới đến bệnh viện thăm khám và bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư phổi với khối u lớn gây bít tắc phế quản. Các bác sĩ Bệnh viện K đã thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), giúp loại bỏ khối u đồng thời bảo tồn tối đa nhu mô phổi và chức năng hô hấp cho người bệnh.

Ông L.T.H (71 tuổi) có tiền sử hút thuốc lào trong khoảng 30 năm và đã bỏ thói quen này được 3 năm. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện những cơn ho kéo dài suốt nhiều tuần nhưng cho rằng chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà. Chỉ khi tình trạng ho không thuyên giảm, ông mới đến Bệnh viện K để kiểm tra.

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), giúp loại bỏ khối u đồng thời bảo tồn tối đa nhu mô phổi và chức năng hô hấp cho người bệnh.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh mắc ung thư phổi. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh xác định khối u ở phổi trái có kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi chụp PET/CT cho thấy gần như toàn bộ thùy trên phổi trái bị xẹp, đồng thời xuất hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá toàn diện vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, các bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch. Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K do TS.BS Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, cùng các bác sĩ Mai Văn Tuấn và Nguyễn Đình Đạt phối hợp với ê-kíp gây mê hồi sức.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật Sleeve là một trong những kỹ thuật phức tạp của ngoại khoa lồng ngực, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Khác với phương pháp cắt bỏ toàn bộ lá phổi, kỹ thuật này chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u và đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Việc bảo tồn tối đa nhu mô phổi giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau phẫu thuật, đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi khi mỗi phần phổi được giữ lại đều góp phần cải thiện chất lượng sống lâu dài. Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ được chỉ định khi người bệnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn về vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp.

Các chuyên gia Bệnh viện K cho biết, trường hợp của ông L.T.H không chỉ là một ca bệnh khó về mặt chuyên môn mà còn là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Theo khuyến cáo, những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm hoặc mắc bệnh hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, từ bỏ thuốc lá, thuốc lào là quyết định mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người từng hút thuốc trong thời gian dài vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao đối với ung thư phổi và các bệnh hô hấp mạn tính, vì vậy cần duy trì khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong điều trị ung thư phổi, mỗi người bệnh sẽ được xây dựng phác đồ riêng dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát ung thư mà còn bảo tồn tối đa chức năng phổi, giúp người bệnh có chất lượng sống tốt sau điều trị.

Theo các chuyên gia, một cơn ho kéo dài có thể chỉ là biểu hiện của bệnh hô hấp thông thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ làm tăng cơ hội điều trị khỏi mà còn giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, bảo tồn tối đa chức năng hô hấp và sớm trở lại cuộc sống bình thường.