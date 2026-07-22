Một bệnh viện ở TPHCM điều chuyển bảo vệ bị 'tố' lớn tiếng, nhận tiền giữ xe

TPO - Sau khi xác minh phản ánh của người dân về việc một bảo vệ lớn tiếng khi nhắc nhở và nhận tiền sau khi hỗ trợ trông xe trước cổng cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ điều chuyển nhân viên này, đồng thời chấn chỉnh toàn bộ lực lượng bảo vệ.

Ngày 22/7, đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) thông tin, bệnh viện đã tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại cổng bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ tiến hành xác minh.

Theo kết quả xác minh, ở phản ánh thứ nhất, người dân đậu xe chắn ngang cổng cấp cứu, gây cản trở lối ra vào. Nhân viên bảo vệ đã yêu cầu di dời phương tiện và thừa nhận có lớn tiếng trong quá trình nhắc nhở. Bệnh viện xác định cách ứng xử này không chuẩn mực, không phù hợp với yêu cầu về văn hóa giao tiếp trong môi trường y tế.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đối với phản ánh thứ hai, bệnh viện ghi nhận hình ảnh nhân viên bảo vệ nhận tiền khi hỗ trợ người nhà bệnh nhân lấy xe tại khu vực trước cổng cấp cứu. Theo bản giải trình của bảo vệ, người dân gửi xe tạm để đưa thân nhân vào cấp cứu, sau đó tự nguyện đưa một khoản tiền cảm ơn và bảo vệ không yêu cầu hay thu tiền với danh nghĩa phí giữ xe.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ điều chuyển, ngưng bố trí nhân viên này làm việc tại bệnh viện, đồng thời chấn chỉnh và tăng cường đào tạo toàn bộ lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện cũng khẳng định nghiêm cấm bảo vệ thu tiền giữ xe của người bệnh và thân nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Lực lượng bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn người dân gửi xe đúng khu vực quy định để bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với các trường hợp ưu tiên đưa người bệnh vào cấp cứu hoặc xử lý tình huống khẩn cấp, bảo vệ có trách nhiệm hỗ trợ trông xe trong thời gian ngắn hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và gia đình.

Đại diện bệnh viện cho biết mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, an toàn và thân thiện.