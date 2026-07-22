Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, dự án đường hàng trăm tỷ thoát cảnh trì trệ

TPO - Từng nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, hai dự án giao thông trọng điểm là đường Lê Duẩn kéo dài và đường Xuân Diệu kéo dài ở Hà Tĩnh đã được tháo gỡ "điểm nghẽn".

Gần một thập kỷ chờ thông tuyến đường Lê Duẩn kéo dài

Sau nhiều năm đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, hai dự án giao thông trọng điểm là đường Lê Duẩn kéo dài và đường Xuân Diệu kéo dài tại Hà Tĩnh đang đồng loạt tăng tốc thi công sau khi các "điểm nghẽn" được tháo gỡ.

Trước đó, Báo Tiền Phong nhiều lần phản ánh tình trạng chậm tiến độ của 2 dự án này qua các bài viết "Vướng mặt bằng, loạt dự án đường trăm tỷ bị tắc nghẽn", "Dự án đường 135 tỷ ở Hà Tĩnh chậm tiến độ, nhếch nhác" và "Vướng mặt bằng, 1 km đường làm gần 9 năm chưa xong". Đến năm 2026, khi các vướng mắc về giải phóng mặt bằng cơ bản được xử lý, cả hai dự án đường hàng trăm tỷ đều bước vào giai đoạn thi công nước rút nhằm hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh.

Tuyến đường Lê Duẩn được chụp vào năm 2025, khi đó vướng mắc mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trong hai dự án, đường Lê Duẩn kéo dài là công trình chậm tiến độ lâu nhất. Dự án dài khoảng 1,3 km, kết nối đường Nguyễn Xí với tỉnh lộ 17 (đường Nguyễn Hoành Từ), được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, khởi công năm 2018. Tổng mức đầu tư ban đầu 135 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên 157 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành giai đoạn 2017-2020.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng liên quan hơn 100 hộ dân thuộc phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập khiến dự án nhiều lần đình trệ. Đặc biệt, khoảng 260m cuối tuyến không có mặt bằng sạch trở thành "nút thắt", khiến công trình kéo dài gần 10 năm, nhiều lần gia hạn tiến độ và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Sau nhiều năm vướng mặt bằng, đến nay tuyến đường Lê Duẩn đã hoàn thiện, thông tuyến.

Tăng tốc sau khi gỡ vướng mặt bằng

Cùng với dự án đường Lê Duẩn, dự án đường Xuân Diệu kéo dài cũng đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian dài thi công cầm chừng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,8km, kết nối từ đường bao Khu đô thị Bắc phường Thành Sen đến đường Ngô Quyền. Công trình khởi công năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng phải điều chỉnh tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao đường Hà Hoàng.

Theo UBND phường Trần Phú, dự án ảnh hưởng 255 thửa đất, gồm 212 thửa đất nông nghiệp và 43 thửa đất ở, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 98 tỷ đồng. Riêng đoạn khoảng 300m chưa có mặt bằng sạch từng khiến nhiều hạng mục phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài đang dần hoàn thiện sau nhiều năm vướng mặt bằng.

Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, công trường được tổ chức thi công đồng loạt. Nhà thầu huy động nhiều máy đào, xe ben, xe lu cùng nhân lực triển khai san gạt, đắp nền, lu lèn và thi công các hạng mục kỹ thuật. Theo đơn vị thi công, các hạng mục đang được tập trung đẩy nhanh để hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh. Dự kiến cuối năm 2026 dự án sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, khi hoàn thành, hai tuyến đường sẽ tạo thêm các trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh.