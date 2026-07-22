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Lâm Đồng trao nhà mới cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học

Thái Lâm

TPO - Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức bàn giao nhà thuộc chương trình 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát' cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Đức An.

Ngày 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường (thôn Đắk Kual 5, xã Đức An), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo đó, căn nhà có diện tích 45m², tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phân bổ hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

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Lãnh UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường.

Sau khoảng 1 tháng thi công với sự hỗ trợ ngày công của lực lượng bộ đội, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Được biết, gia đình ông Đàm Văn Cường có 6 anh em, trong đó 4 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chịu hậu quả chiến tranh, nhất là trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình ngày càng ấm no. Dịp này, cá nhân ông Lê Trọng Yên cũng trao tặng gia đình ông Đàm Văn Cường 5 triệu đồng để chia vui nhân dịp về nhà mới.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #nhà tình nghĩa #hoạt động kháng chiến #chất độc hóa học #Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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