Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo vụ quốc lộ qua xã miền núi ngập kéo dài bất thường

TPO - Sau cuộc họp về tình trạng ngập úng kéo dài tại Km15+120 Quốc lộ 279, khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc (xã Tân Trịnh), UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, các báo cáo hiện có mới phản ánh hiện trạng, chưa làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, do đó yêu cầu rà soát toàn diện trước khi đưa ra kết luận và giải pháp xử lý dứt điểm.

Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng ngập úng kéo dài tại Km15+120 Quốc lộ 279, khu vực Cụm công nghiệp Tân Bắc, xã Tân Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp, chỉ đạo rà soát toàn diện để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý.

Theo kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định các báo cáo của Sở Xây dựng, UBND xã Tân Trịnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Quang Bình cùng các đơn vị liên quan mới dừng ở việc phản ánh hiện trạng và đưa ra những nhận định ban đầu.

"Ốc đảo" trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Nậm Khẳm nhìn từ trên cao.

Các báo cáo chưa làm rõ đầy đủ nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng ngập úng cũng như hiện tượng lún, nứt nhà của người dân; đồng thời chưa đánh giá đầy đủ sự phù hợp của hồ sơ khảo sát, thiết kế, thi công và quá trình thực hiện dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Bắc.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng chưa được xác định cụ thể. Vì vậy, UBND tỉnh cho rằng hiện chưa đủ cơ sở để kết luận và chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND xã Tân Trịnh và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn diện.

Nội dung rà soát gồm toàn bộ hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm định, thi công và quá trình quản lý thực hiện dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Bắc; đối chiếu với hiện trạng để đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thoát nước và việc triển khai dự án.

Các đơn vị cũng được giao kiểm tra toàn diện hệ thống thoát nước trong và ngoài phạm vi dự án; xác định rõ nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng ngập úng tại Km15+120 Quốc lộ 279 và hiện tượng lún, nứt nhà ở của các hộ dân; đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa quá trình triển khai dự án với những thiệt hại phát sinh (nếu có).

UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong các khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định, thi công, giám sát, quản lý dự án và vận hành hệ thống thoát nước. Trường hợp phát hiện sai phạm hoặc thiếu sót phải đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị phải đề xuất giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời xây dựng phương án tổng thể, lâu dài để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, không để tái diễn. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh sẽ xem xét thuê đơn vị tư vấn, kiểm định độc lập để đánh giá nguyên nhân nhằm bảo đảm tính khách quan và cơ sở pháp lý trong việc xác định trách nhiệm.

Người dân kết bè, mảng vận chuyển phương tiện qua điểm ngập sâu.

Trước đó, chiều 20/7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực ngập úng tại xã Tân Trịnh. Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng cho biết trong quá trình thi công Cụm công nghiệp Tân Bắc, việc đổ đất, đá trong phạm vi dự án đã ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh.

Sau buổi kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị thi công cùng các đơn vị liên quan khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, hoàn thiện hệ thống thoát nước của cụm công nghiệp; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trong mùa mưa để kịp thời xử lý khi xảy ra ngập úng và nghiên cứu giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này.