Kinh tế

Google News

Lâm Đồng:

Dự án đường hàng trăm tỷ loay hoay cả năm mới tiêu được 10 tỷ

Huỳnh Thủy
TPO - Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê dài gần 26km có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 750 tỷ đồng, còn lại của địa phương. Trong giai đoạn 2, dự án giải ngân lẹt đẹt, chậm tiến độ nên vừa bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thanh tra.

Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2 là một trong những dự án vừa bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định thanh tra.

Theo báo cáo, Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng (mới) phê duyệt cuối năm 2021. Tuyến đường có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 750 tỷ đồng, còn lại của địa phương), đầu tư xây dựng gần 25,8km đường và ba cây cầu theo thiết kế cấp III và cấp IV miền núi.

tienphong-16.jpg
Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2 bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí vốn. Ảnh: Anh Hoài.

Dự án được triển khai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, dự án này liên tục bị chậm tiến độ, không giải ngân vốn theo kế hoạch. Cụ thể, kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024) hơn 240 tỷ đồng, đã giải ngân được 10,8 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch. Trong đó, riêng kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 của dự án chỉ giải ngân được 8,58 tỷ đồng/91,66 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch, còn lại hơn 83 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân được 2,221 tỷ đồng/150 tỷ đồng, đạt 1% kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông (cũ), dự án trên thuộc danh mục công trình trọng điểm, liên kết vùng, do vướng mắc liên quan đến phạm vi dự án trùng quy hoạch thăm dò, khai thác quy hoạch bô xít; thiếu nguồn đất đắp, nên không giải ngân hết theo quy định.

UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với bộ, ngành Trung ương nhưng chưa được hướng dẫn tháo gỡ đến kết quả cuối cùng. Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương cho giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh ngân sách của tỉnh còn hạn chế, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là Lâm Đồng (mới), đề nghị các bộ ngành trung ương cho phép chuyển hơn 83 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024.

Trong danh mục các dự án sử dụng vốn trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2024 sang năm 2025, Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2 chỉ được phê duyệt hơn 147 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa hơn 83 tỷ đồng từ vốn năm 2023 không được chuyển tiếp.

Huỳnh Thủy
