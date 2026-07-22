Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tên lửa Iran 'xuyên thủng' hệ thống phòng không Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tên lửa của Iran được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh ở Tây Á với tần suất ngày càng tăng, gây thương vong cho lực lượng Mỹ và làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran ngày càng leo thang và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vấn đề trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau vụ tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm thứ Sáu tuần trước, khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận ít nhất một tên lửa đã vượt qua hệ thống đánh chặn.

"Một tên lửa đã xuyên qua. Chúng tôi bắn hạ gần như tất cả các tên lửa, nhưng một quả đã lọt lưới. Điều đó thật đáng tiếc", ông Rubio nói.

Iran nhắm mục tiêu vào hai căn cứ Mỹ ở Jordan hôm 22/7. Nguồn: Press TV

Theo CBS News, đây không phải là sự cố đơn lẻ. Trong vòng 48 giờ trước đó, căn cứ này đã hứng chịu thêm hai đợt tấn công, với các vụ đánh trúng mục tiêu khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra nhưng cho biết lực lượng Mỹ và các đối tác đã đánh chặn hàng chục tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào các nước vùng Vịnh hôm 17/7. Tuy nhiên, ông thừa nhận "một số ít đã vượt qua hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại".

Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến vụ việc, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các đơn vị vận hành tại căn cứ.

"Chúng tôi có thiết bị tốt nhất thế giới và đã chặn được gần như mọi thứ. Nhưng khi để các lực lượng khác vận hành, đôi khi mọi việc không diễn ra như mong muốn," ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo Lầu Năm Góc, gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Tây Á trong tháng này, chưa bao gồm thương vong trong vụ tấn công mới nhất ở Jordan.

Trung tướng nghỉ hưu Qasid Mahmoud, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Jordan, nhận định hiệu quả ngày càng tăng của các đòn tấn công Iran đến từ sự cải tiến về công nghệ tên lửa cũng như chiến thuật tác chiến.

Theo ông, Iran thường sử dụng các tên lửa đơn giản hoặc máy bay không người lái để đánh lạc hướng hệ thống radar, sau đó phóng các tên lửa dẫn đường chính xác có khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Jordan trước đây phần lớn tránh được các cuộc tấn công trực tiếp của Iran, khi Tehran chủ yếu tập trung vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Bahrain là nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, còn Kuwait đang triển khai khoảng 13.000 quân nhân Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ King Faisal ở tỉnh Maan và căn cứ Prince Hassan ở tỉnh Mafraq của Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

IRGC cho biết mục tiêu là các khu vực triển khai tiêm kích F-15, máy bay không người lái MQ-9 và trực thăng của Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức, IRGC cáo buộc Washington phải "trả giá" vì vi phạm các thỏa thuận và cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự, Iran sẽ tiến hành các chiến dịch đáp trả mạnh hơn.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #tên lửa #Mỹ #phòng thủ #Trung Đông #tấn công #IRGC #Vùng Vịnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe