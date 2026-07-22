Quân khu 7 tri ân Anh hùng liệt sĩ, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tổ, đội lấy mẫu (Đội 1, 2, 12) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của các lực lượng trong nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Cùng đi với đoàn có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; liệt sĩ Lê Thị Riêng; Nhà quàn hài cốt liệt sĩ và khu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyên Phú

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dâng hương tri ân các bậc tiền nhân.

Dịp này, lãnh đạo Quân khu 7 tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các tổ, đội lấy mẫu (Đội 1, 2, 12) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn công tác Quân khu 7 thắp hương tại các di tích lịch sử truyền thống cách mạng tại Củ Chi. Ảnh: Nguyên Phú.

Cùng ngày, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược, Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn và không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà đến các nguyên lãnh đạo Quân khu.