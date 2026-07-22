Mỹ tiếp tục tấn công Iran, Tehran kích hoạt khẩn hệ thống phòng không

TPO - Quân đội Mỹ tiếp tục mở đợt không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, tập trung vào năng lực hải quân và hậu cần quanh eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran kích hoạt hệ thống phòng không tại Tehran và nhiều địa phương, tuyên bố chiến dịch trả đũa nhằm vào Mỹ vẫn đang diễn ra.

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Quân đội Mỹ đã hoàn thành đợt không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran vào tối 21/7 (giờ miền Đông Mỹ).

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy quân sự, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV) và hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.

CENTCOM công bố video cho thấy lực lượng Mỹ đang tiến hành vòng tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Iran.

Theo CENTCOM, mục tiêu của chiến dịch là tiếp tục làm suy yếu khả năng của Tehran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không công bố số lượng mục tiêu đã tấn công trong đợt không kích mới nhất.

CENTCOM cũng cáo buộc Iran đã tấn công hơn 30 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ba tháng qua. Cơ quan này cho biết kể từ đầu tháng 5, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ bảo đảm an toàn cho khoảng 900 tàu thương mại vận chuyển tổng cộng 450 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thủ đô Tehran vào rạng sáng 22/7 (giờ địa phương).

Hãng tin Tasnim cho biết các tổ hợp phòng không đã hoạt động tại khu vực phía đông và phía tây thủ đô, đồng thời đánh chặn các mục tiêu được xác định là "thù địch".

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, thành phố Tabriz ở tây bắc Iran cũng hứng chịu các cuộc tấn công. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Mahshahr, Sirik và khu vực gần Bushehr bên bờ Vịnh Ba Tư.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan Valiollah Hayati cho biết các khu vực gần hai thành phố Behbahan và Omidiyeh cũng trở thành mục tiêu không kích. Bên cạnh đó, hai thành phố cảng Konarak và Chabahar ở đông nam Iran cũng bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến dịch phản công "nhằm trừng phạt Mỹ" được phát động từ rạng sáng 22/7 vẫn đang tiếp diễn.

Cùng thời điểm, Kuwait thông báo hệ thống phòng không của nước này đã phải đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, cho thấy căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.