Hai bệnh nhân nghèo tìm lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc miễn phí

TPO - Hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ghép giác mạc miễn phí đã mở ra trang mới của cuộc đời. Thành công của hai ca phẫu thuật không chỉ giúp người bệnh tìm lại thị lực sau nhiều năm sống trong cảnh nhìn mờ, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.

Sau nhiều năm sống chung với đôi mắt luôn mờ đục như có một màn sương che phủ, chị N.T.V.H (34 tuổi) đã có cơ hội tìm lại ánh sáng nhờ ca ghép giác mạc được Bệnh viện Đông Đô hỗ trợ toàn bộ kinh phí.

Nhiều năm trước, chị H. bị chấn thương mắt do cành cây đâm trúng. Tổn thương ngày càng tiến triển nặng, dẫn đến loét, thủng giác mạc và để lại sẹo lớn, khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống.

Bác sĩ ghép giác mạc cho bệnh nhân.

Trong khi đó, bệnh nhân còn lại là em Đ.H.T (14 tuổi) bị giác mạc chóp trên nền cơ địa dị ứng. Tình trạng ngứa mắt kéo dài khiến em thường xuyên dụi mắt, làm giác mạc biến dạng ngày càng nặng, thị lực giảm sút và ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tâm lý.

Điểm chung của cả hai bệnh nhân là đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chi phí ghép giác mạc vốn vượt quá khả năng của gia đình nên việc tiếp cận phương pháp điều trị này từng là điều gần như không thể.

Trước khi bước vào phòng mổ, chị H. xúc động cho biết khi biết mình được hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc, chị rất bất ngờ vì trước đó đã nghĩ sẽ phải chấp nhận sống với đôi mắt mờ suốt đời. Theo chị, ca ghép đã mang đến hy vọng có thể nhìn rõ trở lại để chăm sóc các con.

Đại diện gia đình em Đ.H.T cũng chia sẻ, việc nhìn thấy con mặc cảm, ngại giao tiếp với bạn bè vì đôi mắt biến dạng và thị lực giảm khiến cha mẹ vô cùng đau lòng. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hiến tặng giác mạc và đội ngũ y bác sĩ đã giúp em có cơ hội tiếp tục học tập và trở lại cuộc sống bình thường.

Hai ca ghép được thực hiện bởi PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu cùng ê-kíp Khoa Mắt, Bệnh viện Đông Đô.

Hệ thống máy móc hiện đại giúp ca ghép giác mạc đạt hiệu quả cao.

Theo các bác sĩ, trường hợp của em Đ.H.T được chỉ định ghép giác mạc xuyên với tiên lượng phục hồi thị lực khả quan. Riêng ca phẫu thuật của chị H. phức tạp hơn do tổn thương cũ gây dính các tổ chức nội nhãn và đục trắng thể thủy tinh. Ê-kíp đã phải phối hợp ghép giác mạc đồng thời thay thể thủy tinh nhân tạo trong cùng một cuộc mổ để tối ưu kết quả điều trị.

Để thực hiện thành công hai ca ghép, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian ngay từ khi tiếp nhận nguồn giác mạc hiến tặng. Do thời gian bảo quản giác mạc sau khi lấy rất ngắn, ngay khi Ngân hàng Mô nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn mô phù hợp, bệnh viện lập tức rà soát danh sách chờ, liên hệ người bệnh và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ về áp lực trong mỗi ca ghép giác mạc, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức đây là món quà vô giá được trao từ sự hy sinh của gia đình người hiến. Vì vậy, áp lực lớn nhất là làm sao để ca ghép thành công, nguồn mô hiến được sử dụng hiệu quả và mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Theo bác sĩ Thủy, sau phẫu thuật, các bác sĩ theo dõi người bệnh từng giờ. Mỗi diễn biến nhỏ đều được quan tâm sát sao vì đây là giai đoạn quyết định kết quả của ca ghép. Nhiều đêm ê-kíp gần như thức trắng chỉ mong đến sáng để kiểm tra tình trạng giác mạc sau khi tháo băng. Đến nay, các ca ghép giác mạc thực hiện tại Bệnh viện Đông Đô đều đạt kết quả tốt.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy cũng bày tỏ sự tri ân đối với những gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của người thân. Theo bà, trong thời khắc đau thương nhất, việc đưa ra quyết định hiến tặng một phần cơ thể để cứu giúp người khác là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tìm lại ánh sáng và cuộc sống.

Chính bác sĩ Thủy cũng đã đăng ký hiến tạng. Chị luôn mang theo thẻ đăng ký hiến tặng như một lời nhắc nhở về trách nhiệm và mong muốn lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Theo TS. Thuỷ, việc chứng kiến nhiều bệnh nhân phải sống trong cảnh thị lực suy giảm, mọi thứ luôn mờ như phủ sương là động lực để chị tiếp tục vận động, khuyến khích nhiều người tham gia đăng ký hiến mô, tạng.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ các ca ghép miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Đông Đô cũng đầu tư xây dựng Ngân hàng Mô đạt tiêu chuẩn quốc tế và hợp tác với các chuyên gia nước ngoài để tiếp nhận công nghệ bảo quản giác mạc hiện đại.

Là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam sở hữu Ngân hàng Mô đạt chuẩn, bệnh viện kỳ vọng nâng cao năng lực ghép giác mạc trong nước, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại mà không phải ra nước ngoài, qua đó giảm đáng kể chi phí điều trị.

Thành công của hai ca ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nghèo mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng, khi một nghĩa cử cao đẹp có thể tiếp tục mang lại hy vọng và thay đổi cuộc sống của nhiều người.