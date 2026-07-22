Sau khi hết mụn, nhiều người Việt vẫn mắc 5 sai lầm khiến mụn quay trở lại

Sau khi mụn giảm, nhiều người cho rằng làn da đã ổn định và có thể quay lại cách chăm sóc như trước. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn da cần được theo dõi và chăm sóc đều đặn. Nếu tiếp tục duy trì những thói quen chưa phù hợp, dầu thừa, bụi bẩn và tình trạng bít tắc có thể xuất hiện trở lại, khiến mụn tái phát.

Dưới đây là 5 sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc da sau mụn.

Ngừng chăm sóc ngay khi mụn vừa giảm

Nốt mụn xẹp xuống không đồng nghĩa với việc làn da đã phục hồi hoàn toàn. Sau quá trình nổi mụn, bề mặt da vẫn có thể nhạy cảm, dễ khô hoặc chưa trở lại trạng thái cân bằng.

Việc dừng toàn bộ sản phẩm chăm sóc quá sớm có thể khiến dầu thừa, bụi bẩn và sợi bã nhờn tiếp tục tích tụ. Thay vì ngừng chăm sóc, người dùng nên duy trì những bước cơ bản với sản phẩm phù hợp.

Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Một số người cho rằng da có mụn cần được làm sạch liên tục để loại bỏ dầu nhờn. Tuy nhiên, rửa mặt quá nhiều lần hoặc sử dụng sản phẩm làm sạch quá mạnh có thể khiến da khô căng và mất đi độ ẩm cần thiết.

Thông thường, người dùng nên làm sạch da nhẹ nhàng vào buổi sáng và buổi tối, đồng thời tránh chà xát mạnh. Cảm giác sạch kin kít không phải là tiêu chí để đánh giá một sản phẩm làm sạch phù hợp.

Sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc

Sau khi mụn giảm, nhiều người vội vàng bổ sung sản phẩm làm sáng da, loại bỏ tế bào chết, dưỡng ẩm hoặc chăm sóc chuyên sâu. Khi sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, làn da có thể khó thích nghi và người dùng cũng khó xác định nguyên nhân nếu xuất hiện kích ứng.

Một quy trình đơn giản với các bước có vai trò rõ ràng thường dễ duy trì và thuận tiện theo dõi phản ứng của da hơn.

Hiện nay trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm dành cho da có mụn và da sau mụn. Bên cạnh các thương hiệu nhập khẩu, sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và phân phối tại Việt Nam cũng ngày càng được quan tâm nhờ khả năng tiếp cận thuận tiện và phù hợp với nhu cầu chăm sóc của người Việt.

Ở bước làm sạch, Sữa rửa mặt Yoosun Acnes chứa hỗn hợp Chiết xuất Rễ Cây Ngưu Bàng và Muối Kẽm cùng Biotin, Chiết xuất Vỏ Cây Liễu Trắng, D-Panthenol và Niacinamide.

Về công dụng, sản phẩm giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và sợi bã nhờn mà không gây khô da, đồng thời hỗ trợ bảo vệ hàng rào độ ẩm, làm mềm và dịu da.

Sau bước làm sạch, người dùng có thể chăm sóc vùng da có mụn bằng Kem bôi da Yoosun Acnes. Sản phẩm chứa Chiết xuất Hoa Cúc Calendula Officinalis, hỗn hợp Acne Buster với hơn 10 hoạt chất từ thiên nhiên.

Về công dụng, sản phẩm tác động vào quá trình mụn, làm sạch bã nhờn, góp phần ngăn ngừa và làm giảm mụn, đồng thời góp phần ngăn ngừa thâm sẹo để lại do mụn.

Tự ý nặn những nốt mụn mới xuất hiện

Nặn mụn bằng tay hoặc dụng cụ không được vệ sinh có thể làm vùng da bị tổn thương nhiều hơn. Thói quen này cũng có thể khiến mụn sưng đỏ, kéo dài thời gian phục hồi và làm tăng nguy cơ để lại dấu vết sau mụn.

Khi xuất hiện mụn mới, người dùng nên hạn chế sờ tay lên mặt và không tự ý tác động mạnh vào nốt mụn.

Bỏ qua thói quen sinh hoạt hằng ngày

Chăm sóc da không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm. Thức khuya, căng thẳng kéo dài, thường xuyên chạm tay lên mặt, không vệ sinh vỏ gối hoặc khăn mặt cũng có thể khiến tình trạng da kém ổn định.

Người dùng nên ngủ đủ giấc, duy trì chế độ ăn uống cân đối, vệ sinh vật dụng tiếp xúc với da và kiên trì với quy trình đã lựa chọn.

Với định hướng Hàng Việt Nam sản xuất cho người Việt Nam, Sữa rửa mặt Yoosun Acnes và Kem bôi da Yoosun Acnes được sản xuất, công bố và phân phối tại Việt Nam, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chăm sóc da sau mụn.