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Pháp luật

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'Nữ quái' trốn trại giam, sang Lào lẩn trốn bị bắt sau hơn một năm truy nã

Hoàng Nam

TPO - Sau hơn một năm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và lẩn trốn tại Lào, Lê Thọ Cẩm Cát đã bị lực lượng chức năng hai nước phối hợp bắt giữ, trao trả về Việt Nam. Trước khi bỏ trốn, Cát là bị án đang chấp hành bản án 13 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/7, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Thọ Cẩm Cát (SN 1994, trú thôn Phú Mỹ, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng Lào trao trả.

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Cơ quan chức năng hai nước thực hiện thủ tục giao - nhận đối tượng phạm pháp.

Theo hồ sơ, năm 2024, Lê Thọ Cẩm Cát bị TAND có thẩm quyền tuyên phạt 13 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình chấp hành án, đến tháng 5/2025, Cát bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Tiếp nhận thông tin truy nã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng nước bạn Lào xác minh, phát hiện Cát đang lẩn trốn trên lãnh thổ Lào.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng Lào đã bàn giao Lê Thọ Cẩm Cát cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

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Lê Thọ Cẩm Cát được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị ra quyết định truy nã để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
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