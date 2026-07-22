Cựu cán bộ lừa đảo 'chạy' sổ đỏ phải trả giá bằng 10 năm tù

TPO - Nhận 850 triệu đồng để "chạy" sổ đỏ nhưng không làm như cam kết, cựu cán bộ Phạm Chí Trung phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Trung (SN 1970, trú tại phường Kim Liên) mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2017 anh M. (ở Hà Nội) được Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh Long Biên, cấp giấy xác nhận đăng ký đất ghi nhận hộ gia đình đang sử dụng thửa đất diện tích 578,7m2. Ba năm sau, anh M. gặp và nhờ Trung (khi đó đang công tác tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thuộc Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường) làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trên thành đất, đồng thời xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền nên Trung đồng ý, đề nghị “chi phí” 2 tỷ đồng. Anh M. phải ứng trước 850 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuyển.

Ngày 8/5/2020, anh M. gặp Trung đưa 850 triệu đồng tiền mặt. Nhận xong, Trung sử dụng trả nợ, chi tiêu và không thực hiện công việc như cam kết.

Bị cáo Phạm Chí Trung.

Khoảng tháng 12/2020, anh M. tìm đến nhà Trung thì gặp bà Phan Hồng Nga (vợ Trung) và kể lại sự việc. Bà Nga đã liên hệ với bạn học là Trần Phi Lương (SN 1973, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) nhờ xử lý giúp việc này.

Lương nói có quan hệ quen biết với lãnh đạo quận Long Biên (cũ) nên có thể giải quyết được việc của anh M.

Nghe vậy, bà Nga thay Trung tiếp tục thỏa thuận với anh M., cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời, yêu cầu anh M. chuyển tiếp hơn 1,1 tỷ đồng để làm thủ tục.

Nhận được tiền, bà Nga bổ sung thêm và chuyển cho Lương hơn 1,3 tỷ đồng để “lo việc” nhưng Lương sau đó “mất liên lạc”.

Cơ quan điều tra xác định, Lương đang bị Công an quận Hoàn Kiếm cũ và Công an huyện Sóc Sơn cũ truy tìm liên quan đến hành vi lừa đảo.

Do Lương đang trốn, kết quả điều tra xác định bà Nga không bàn bạc để chiếm đoạt tài sản của anh M. Người phụ nữ này còn chuyển cho Lương nhiều hơn số tiền đã nhận từ anh M. Cơ quan điều tra ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với bà Nga và Lương, điều tra làm rõ sau.

Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ chồng bị cáo Phạm Chí Trung đã trả lại cho anh M. tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Lời khai của ông Trung tại tòa thể hiện, vì tin tưởng vào khả năng và mối quan hệ của bản thân, ông đồng ý nhận tiền nhưng khi cầm về đã chi tiêu, trả nợ. Việc không thực hiện đúng lời hứa, khiến ông trả giá.