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Pháp luật

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Video bắt nhóm đối tượng mang balo ma túy qua biên giới

Ngọc Tú

TPO - Trong lúc vận chuyển hơn 15 nghìn viên ma túy và 1 bánh heroin qua biên giới, 2 đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Video bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin qua biên giới.

Ngày 22/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

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Đối tượng Lương Văn Thoi tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h15’ ngày 20/7, tại khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An), Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (SN 1997, trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu) đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới về.

Tại hiện trường, đơn vị chức năng thu giữ gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến bên trong có chứa 12.000 viên và 1 bánh heroin.

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Tang vật gồm 12.000 viên ma túy và 1 bánh heroin mà đối tượng Thoi vận chuyển qua biên giới.

Được biết, đối tượng này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà 2 ngày trước đó Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triệt phá.

Cụ thể, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Tổng cộng qua 2 giai đoạn của chuyên án, đơn vị chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

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2 ngày trước, cơ quan chức năng đã bắt giữ Xồng Nhìa Xênh khi đang vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Tú
#Nghệ An #ma túy #Bộ đội Biên phòng #biên giới #vận chuyển ma túy qua biên giới #ma túy khủng #vận chuyển lượng ma túy khủng #heroin

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