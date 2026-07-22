Video bắt nhóm đối tượng mang balo ma túy qua biên giới

Ngày 22/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.
Theo thông tin ban đầu, lúc 22h15’ ngày 20/7, tại khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An), Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (SN 1997, trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu) đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới về.
Tại hiện trường, đơn vị chức năng thu giữ gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến bên trong có chứa 12.000 viên và 1 bánh heroin.
Được biết, đối tượng này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà 2 ngày trước đó Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triệt phá.
Cụ thể, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.
Tổng cộng qua 2 giai đoạn của chuyên án, đơn vị chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.
Vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.