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Pháp luật

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Nhóm tuổi teen lái xe bạt mạng, 'thông chốt' cảnh sát ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) đang làm rõ hành vi của 13 đối tượng tuổi teen 'đầu trần' điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh, thông chốt cảnh sát trên phố Lạch Tray lúc rạng sáng.

Trước đó, đêm 19, rạng sáng 20/7, lực lượng liên ngành HP22 thuộc Công an TP Hải Phòng tổ chức tuần tra, phòng chống tội phạm đường phố. Thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chuẩn bị diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Tại điểm chốt trên phố Lạch Tray, Công an phường Gia Viên chủ trì, phối hợp với Công an phường Lê Chân và lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ.

Tổ cảnh sát liên ngành đã phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu... tăng ga bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng.

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Các đối tượng đầu trần lái xe thông chốt cảnh sát trên phố Lạch Tray (Hải Phòng), rạng sáng 20/7

Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng, nhưng T.N.K (SN 2006, ở phường Hồng Bàng) điều khiển xe máy chở theo Đ.D.L (SN 2008, ở phường Hải An) không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Quá trình lái xe bỏ chạy, đối tượng đã va quệt vào rào chắn và cán bộ cảnh sát thực thi công vụ khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường. Ngay sau đó, cảnh sát đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, xử lý.

Ngoài ra, cảnh sát cũng dừng xe máy mang BKS 15AA-426.xx do N.T.H (SN 2008, ở phường An Biên) điều khiển, phát hiện bên trong có một kiếm dài 60cm.

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Các đối tượng tại trụ sở công an.

Mở rộng xác minh, cảnh sát xác định có 13 đối tượng có các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy tờ xe, điều khiển xe phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang trên phố.

Công an phường Gia Viên đang tiếp tục xác minh, xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng.

Nguyễn Hoàn
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