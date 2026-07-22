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Pháp luật

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Khởi tố cô gái kinh doanh vàng trang sức giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Nguyễn Thắng

TPO - Cô gái 28 tuổi ở Bắc Ninh vừa bị khởi tố vì rao bán hàng trăm sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu xa xỉ trên mạng xã hội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 283 sản phẩm, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo để quảng cáo, rao bán các sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu quốc tế đang được bảo hộ tại Việt Nam.

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Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra cửa hàng tại số 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Huyền đang bày bán 283 sản phẩm gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K), trên sản phẩm có in, khắc logo và tên các thương hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI.

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Đối tượng Huyền. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả định giá xác định toàn bộ số hàng hóa vi phạm có tổng trị giá 3,955 tỷ đồng. Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng hàng giả, hàng nhái hoặc các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh rủi ro pháp lý.

Nguyễn Thắng
#khởi tố vụ án bán trang sức giả mạo thương hiệu #kiểm tra #thu giữ hàng giả có giá trị gần 4 tỷ đồng #hoạt động bán hàng qua mạng xã hội Facebook #TikTok #Zalo #Công an tỉnh Bắc Ninh

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