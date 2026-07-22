NSƯT Ngọc Quỳnh cưới diễn viên Thùy Anh

TPO - NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9, tại Hà Nội. Cặp sao tiến tới hôn nhân sau gần ba năm hẹn hò.

NSƯT Ngọc Quỳnh và bạn gái - diễn viên Thùy Anh - tiến tới hôn nhân sau gần ba năm hẹn hò. Chiều 22/7, diễn viên Thùy Anh xác nhận với PV Tiền Phong sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9. Buổi tiệc diễn ra tại Hà Nội. Thùy Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh đã chụp xong ảnh cưới.

"Đến hiện tại, các khâu chuẩn bị cho đám cưới được hoàn thiện khoảng 60%", nữ diễn viên nói.

Ảnh cưới của cặp sao. Ảnh: NVCC.

Ngày 12/6, diễn viên Thùy Anh được NSƯT Ngọc Quỳnh cầu hôn. Cặp sao nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp như NSƯT Hồ Phong, diễn viên Tiến Lộc.

Diễn viên Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Đến nay, nữ nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật gần 20 năm, tham gia nhiều bộ phim như Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu, Hai trái tim vàng, Nhà trọ Balanha.

Ở lĩnh vực sân khấu, Thùy Anh ghi dấu ấn với vai Hai Liên trong vở Bỉ vỏ, Miller tóc vàng trong Người đàn bà không tên, Thoan trong vở Đêm trăng đầm Hạ. Vai diễn này cũng giúp Thùy Anh nhận huy chương vàng tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 ở Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình như Hoa hồng trên ngực trái, Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Mùa lá rụng, Hoa sữa về trong gió. Năm 2024, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT. Nam diễn viên đã trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Nói về mối quan hệ hiện tại, NSƯT Ngọc Quỳnh khẳng định may mắn khi gặp được Thuỳ Anh. Hai nghệ sĩ cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, có nhiều điểm chung. Với anh, bạn gái là người mạnh mẽ. Hai người đồng điệu trong quan điểm sống, chăm sóc con cái.