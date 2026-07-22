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Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS ở Huế hoàn thành 10 năm chưa quyết toán

Ngọc Văn

TPO - Được đầu tư xây dựng hơn 20 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, nhưng Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến nay vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu, bàn giao và quyết toán.

Thanh tra TP. Huế vừa ban hành kết luận thanh tra về Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), qua đó phát hiện nhiều tồn tại trong quá trình triển khai dự án có tổng mức đầu tư hơn 20,3 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ phê duyệt lần đầu năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh giảm còn hơn 20,3 tỷ đồng vào năm 2012. Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2013.

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Công trình dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tại Huế hơn 10 năm đầu tư vẫn chưa quyết toán vốn xây dựng.

Dù công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định và chưa được quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, công tác lưu trữ hồ sơ dự án được xác định còn nhiều bất cập. Hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra không đầy đủ, nhiều tài liệu chỉ còn bản photocopy. Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Huế, hồ sơ dự án cũng không được bàn giao qua các thời kỳ giám đốc Sở.

Cơ quan thanh tra còn chỉ ra nhiều thiếu sót trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ đầu tư không thực hiện thẩm duyệt lại về phòng cháy chữa cháy khi điều chỉnh dự án; không thẩm định lại một số nội dung điều chỉnh của báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở.

Trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, chủ đầu tư không phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát; báo cáo khảo sát địa hình chưa được nghiệm thu; việc nghiệm thu kết quả khảo sát địa chất chỉ căn cứ báo cáo của nhà thầu mà không kiểm tra đầy đủ nội dung, hình thức hồ sơ. Thanh tra cũng xác định thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có nội dung không phù hợp với thiết kế cơ sở đã được duyệt.

Nhiều vi phạm tập trung tại gói thầu xây lắp chính của dự án. Hồ sơ đấu thầu thiếu một số văn bản trình duyệt bắt buộc như hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Hợp đồng thi công được gia hạn tiến độ 3 lần, kéo dài thời gian hoàn thành đến tháng 3/2016. Tuy nhiên, qua các lần gia hạn, nhà thầu không thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, dẫn đến có khoảng thời gian công trình không được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Thanh tra còn phát hiện một khoản khối lượng phát sinh trị giá gần 82 triệu đồng không có hồ sơ chi tiết để chứng minh. Các bên liên quan sau đó xác nhận phần giá trị này không đủ điều kiện nghiệm thu và phải loại khỏi hồ sơ thanh toán.

Bên cạnh đó, hồ sơ thanh toán 3 đợt nghiệm thu trong năm 2015 không có hóa đơn tài chính của đơn vị thi công xuất cho chủ đầu tư. Điều đáng nói, công trình lại được bàn giao, đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

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Công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay đã trở nên cũ kỹ nhưng chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Theo Thanh tra TP. Huế, những tồn tại kéo dài qua nhiều năm là nguyên nhân khiến dự án chưa thể hoàn thành quyết toán dù đã đưa vào khai thác sử dụng từ lâu.

Từ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Huế chỉ đạo Sở Y tế thành phố tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ, hoàn tất công tác nghiệm thu, bàn giao và lập báo cáo quyết toán dự án.

Thanh tra cũng đề nghị cơ quan thuế kiểm tra việc kê khai, quyết toán thuế của đơn vị thi công đối với 3 đợt nghiệm thu có tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng để xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Như vậy, sau hơn một thập niên kể từ thời điểm dự kiến hoàn thành, dự án phục vụ công tác phòng chống HIV/AIDS của Huế vẫn dang dở về thủ tục nghiệm thu, bàn giao và quyết toán, trong khi hàng loạt sai sót trong khâu quản lý đầu tư, xây dựng và hồ sơ đang được yêu cầu khắc phục, làm rõ trách nhiệm.

Ngọc Văn
#thanh tra TP. Huế #Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS #Sở Y tế TP. Huế #dự án chậm quyết toán #vi phạm đầu tư xây dựng #nghiệm thu công trình #quản lý dự án công

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