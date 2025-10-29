Hà Nội kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư khu đô thị chậm bàn giao hệ thống thoát nước

TPO - Hà Nội giao UBND các xã, phường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư các khu đô thị thực hiện công tác duy tu, duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước; xử lý đối với các trường hợp vi phạm, không tuân thủ việc bàn giao, duy tu, duy trì...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước các khu đô thị chưa hoàn chỉnh, chưa bàn giao trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo này để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước được thực hiện thống nhất, hiệu quả và đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng toàn thành phố, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập vào mùa mưa bão, đặc biệt khi có mưa lớn.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư các khu đô thị khẩn trương bố trí nguồn lực, tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, trong đó có hệ thống thoát nước, hồ điều hòa,… theo dự án đầu tư được duyệt để bàn giao công trình sau đầu tư cho cấp có thẩm quyền quản lý theo phân cấp, quy định.

Khu đô thị Nam An Khánh ngập sâu trong nước nhiều ngày sau trận mưa kỷ lục đầu tháng 10/2025

Các chủ đầu tư cần rà soát các hạng mục hạ tầng kỹ thuật độc lập thuộc khu đô thị đã đầu tư hoàn thành, đủ điều kiện để bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý, duy tu, duy trì...

UBND TP Hà Nội giao UBND các xã, phường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư các khu đô thị thực hiện công tác duy tu, duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, không tuân thủ việc bàn giao, duy tu, duy trì...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thống kê toàn bộ hệ thống hạ tầng các khu đô thị đã hoàn thành, nhưng chưa thực hiện bàn giao cho cơ quan quản lý. Đồng thời đề xuất UBND TP phương án xử lý đối với các chủ đầu tư chậm bàn giao, chậm hoàn thành.