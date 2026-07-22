Vinmec Hải Phòng thay khớp gối, chỉnh trục chân biến dạng chỉ trong một ca mổ nhờ robot CORI

Mang biến dạng trục chân kéo dài kèm thoái hóa khớp gối nghiêm trọng, người phụ nữ 56 tuổi gần như mất khả năng đi lại bình thường. Thế nhưng, bước ngoặt y khoa từ ca thay khớp gối ứng dụng robot CORI tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng đã giúp bệnh nhân tìm lại bước đi vững chãi sau nhiều năm.

Thách thức khi thay khớp trên nền biến dạng trục chi

Suốt nhiều năm, người phụ nữ phải sống chung với những cơn đau âm ỉ ở khớp gối trái. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi đi lại nhiều. Nhưng theo thời gian, việc lên xuống cầu thang, đứng lâu hay đi bộ quãng ngắn cũng trở nên thử thách.

Khai thác tiền sử cho thấy, người bệnh từng điều trị viêm tủy xương đùi từ nhỏ. Di chứng của bệnh khiến trục chi trái bị biến dạng và tiến triển theo thời gian. Tình trạng lệch trục kéo dài khiến lực phân bố lên khớp gối không đồng đều trong nhiều năm, đẩy nhanh quá trình bào mòn sụn khớp, dẫn đến thoái hóa khớp gối nặng và khả năng vận động ngày càng suy giảm.

Dù đã điều trị bằng thuốc và nhiều phương pháp bảo tồn, cơn đau vẫn không thuyên giảm. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, người bệnh gần như không thể đi lại bình thường.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối trái giai đoạn cuối trên nền biến dạng trục chi sau điều trị viêm xương tủy xương đùi. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, thay khớp gối toàn phần được chỉ định nhằm phục hồi chức năng vận động.

Đây là một ca bệnh được đánh giá có nhiều thách thức do người bệnh cần thay khớp gối trên một trục chi đã biến dạng. Theo TS. BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Hải Phòng - bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, nếu chỉ thay khớp nhân tạo mà không khôi phục được trục cơ học phù hợp, khớp mới vẫn có thể phải chịu lực không cân đối, ảnh hưởng đến chức năng vận động cũng như tuổi thọ của khớp về lâu dài.

Để giải quyết bài toán này, sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định sử dụng CORI - robot thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ Mỹ để hỗ trợ xây dựng kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa cho người bệnh.

Robot CORI chuẩn xác đến từng milimet nhờ “bộ não” AI

Khác với phương pháp thay khớp truyền thống chủ yếu dựa trên các dụng cụ định vị cơ học, robot CORI ghi nhận dữ liệu giải phẫu theo thời gian thực, tái tạo mô hình 3D của khớp gối ngay trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời, robot hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác trục chi, tính toán vị trí cắt xương, cân bằng phần mềm quanh khớp và đặt khớp nhân tạo với độ chính xác đến từng milimet.

“Mỗi người bệnh có cấu trúc giải phẫu và mức độ tổn thương khác nhau. Robot CORI giúp chúng tôi lượng hóa chính xác từng thông số ngay trong phòng mổ, cá thể hóa với cấu tạo giải phẫu riêng biệt của từng bệnh nhân, từ đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm”, TS. BS Nguyễn Hữu Mạnh cho biết.

Robot CORI cung cấp dữ liệu giải phẫu, tái tạo mô hình 3D của khớp gối theo thời gian thực ngay trong quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch. Với sự hỗ trợ của robot, ê-kíp không chỉ thay khớp gối toàn phần, mà còn đồng thời điều chỉnh biến dạng trục chi.

Nếu như trước phẫu thuật, chân trái của người bệnh bị vẹo khoảng 20 độ thì sau can thiệp, mức độ lệch trục được cải thiện còn khoảng 6 độ, giúp trục chi cân đối hơn, giảm áp lực lên khớp nhân tạo và tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng.

Chỉ sau 2 tuần phẫu thuật, người bệnh đã có thể tự đi lại chậm rãi mà không cần nạng hỗ trợ. Quá trình phục hồi thuận lợi giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt thường ngày và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc làm chủ và triển khai thường quy kỹ thuật thay khớp gối toàn phần với sự hỗ trợ của robot CORI tiếp tục khẳng định năng lực chuyên sâu của Vinmec Hải Phòng trong lĩnh vực Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

Giờ đây, người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận công nghệ thay khớp gối tiên tiến ngay tại địa phương với quy trình đồng bộ từ thăm khám, phẫu thuật đến phục hồi chức năng. Đặc biệt, nhờ sự đồng hành từ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot trị giá 280 tỷ đồng do Vingroup tài trợ, những ca phẫu thuật bằng robot có chi phí chỉ tương đương phẫu thuật thông thường, mở rộng cơ hội điều trị công nghệ cao cho người dân.