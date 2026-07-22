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Miền Bắc có thể mưa lớn diện rộng, trên 300mm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, miền Bắc hứng chịu mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm, cảnh báo ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó từ chiều tối 23/7 đến ngày 24/7, miền Bắc có lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Sau đó, đêm 24/7 và ngày 25/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo tổng lượng mưa tích lũy tại miền Bắc từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7 phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Miền Bắc hứng chịu mưa lớn từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7.

Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp những ngày trước đó, từ 15-18/7 đã khiến đất đá nhiều sườn dốc ở vùng núi bị bão hòa. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Mưa cường độ lớn cũng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Trước khi bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 23/7, trong đêm nay và sáng mai (23/7), miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó từ ngày 15-18/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta đã đón một đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên. Mưa cường độ lớn kéo dài nhiều ngày đã dẫn đến lũ quét, sạt lở đất, gây hậu quả nặng nề.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 22/7, mưa lũ đã làm 7 người chết, một người mất tích và 10 người bị thương, chủ yếu tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, nơi hứng chịu một trận lũ quét nghiêm trọng vào chiều 17/7.

Tổng thiệt hại do mưa lũ tại vùng núi Bắc Bộ những ngày qua là 502,76 tỷ đồng. Trong đó, Lai Châu thiệt hại nặng nhất với 330 tỷ đồng, tiếp đến là Sơn La 125 tỷ đồng, Lào Cai 45,16 tỷ đồng và Điện Biên 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên chiều và tối các ngày 24-25/7 cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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