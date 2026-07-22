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Cháy lớn tại công ty may ở Đồng Tháp, cột khói bốc cao, hàng trăm công nhân sơ tán

Chúc Trí

TPO - Khu vực nhà xưởng của Công ty May An Long (xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ phát hỏa khi công nhân đang làm việc, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin từ địa phương, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9h30 hôm nay (22/7), tại khu vực nhà xưởng sản xuất, chứa nguyên vật liệu của Công ty TNHH May An Long trên quốc lộ 30, xã An Long, Đồng Tháp.

Lửa và khói nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Hàng trăm công nhân đang làm việc được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

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Hiện trường vụ cháy.

Theo báo cáo từ UBND xã An Long, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, Công ty May An Long có khoảng 240 công nhân đang làm việc. Phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã nỗ lực sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, các nỗ lực ban đầu không mang lại hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.

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Hiện trường vụ cháy tại công ty may An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chúc Trí
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