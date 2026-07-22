Lửa cháy ngùn ngụt trong căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh, Hà Nội

TPO - Chiều 22/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 19 chung cư trên đường Tam Trinh (Hà Nội).

Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà

Khoảng hơn 16h cùng ngày, người dân phát hiện có tiếng nổ lộp bộp kèm theo khói phát ra tại căn hộ tầng 19 chung cư CT2B khu đô thị Gelexia số 885 Tam Trinh (Hà Nội).

Không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội bên trong căn hộ. Phía ngoài ban công khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng trên.

Nhiều người phát hiện có cháy đã tháo chạy lối thang bộ xuống phía dưới.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà.

Một nhân chứng cho biết, khi xảy ra cháy căn hộ trên không có người bên trong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 17h đám cháy được dập tắt. Ảnh: Thanh Hà

Hơn 17h cùng ngày đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, cửa sổ căn hộ bị khói bám đen, nhiều mảng bê tông bị bong tróc bởi nhiệt độ cao.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.