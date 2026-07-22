Thanh Hóa thông tin mới về vụ tai nạn lao động làm 5 người chết tại trại lợn Dabaco

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, nhiều người bị thương tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin trên được ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra tại cuộc Họp báo thường kỳ quý II năm 2026, diễn ra chiều 22/7.

Thanh Hóa thông tin nhiều vấn đề trong cuộc họp báo quý 2 năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, toàn tỉnh hiện có 582 trang trại chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 1,3 triệu con.

Sau vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco làm 5 người chết, nhiều người bị thương, Sở đang phối hợp với ngành liên quan kiểm tra toàn diện trang trại này.

“Thời gian qua, Sở đã kiểm tra về công tác môi trường, an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh của 260/582 trang trại trên địa bàn... Thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm môi trường tại các trại chăn nuôi”, ông Toàn nói.

Theo đại diện Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco nơi vừa xảy ra vụ tai nạn lao động là một trong những trang trại có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, trang trại này có khoảng 200.000 con. Năm 2024, đơn vị này từng bị UBND tỉnh xử phạt hơn 210 triệu đồng về vấn đề môi trường.

Ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn lao động tại trại lợn làm 5 người chết.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, liên quan vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn làm 5 người chết, nhiều người bị thương, đến nay Công an tỉnh đang điều tra, chưa thông tin cụ thể.

“Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chắn chắn sẽ khởi tố vụ án, còn thời điểm nào, xử lý ra sao cần chờ thông tin cụ thể từ Công an tỉnh.... Tôi sẽ trực tiếp liên hệ, trao đổi với Giám đốc Công an tỉnh để có chỉ đạo sớm về vụ việc”, ông Liêm cho hay.