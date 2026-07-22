FabulousMe đồng hành cùng ISLC 2026 do Operation Smile tổ chức tại Bangkok

Được thiết kế riêng cho sự kiện, mẫu quạt mang nhận diện của Operation Smile, dòng chữ Been There, ISLC 2026 và thương hiệu FabulousMe. Đây là vật phẩm được chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời trở thành món quà lưu niệm dành cho các tình nguyện viên và đại biểu tham dự.

Tại khu vực đăng ký, các chiếc quạt đã được phân phát cho tình nguyện viên và đại biểu. Trong thời gian diễn ra hội nghị, quạt xuất hiện tại nhiều hoạt động và trong các bức ảnh lưu niệm của người tham dự, góp phần lan tỏa hình ảnh của ISLC 2026 cũng như sứ mệnh vì cộng đồng của Operation Smile.

Diễn ra từ ngày 17 đến 24/7/2026 tại Bangkok, Thái Lan, ISLC lần thứ 34 quy tụ 400 đại biểu trẻ đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong một tuần, các đại biểu tham gia các phiên thảo luận, hội thảo về lãnh đạo, làm việc nhóm, xây dựng dự án cộng đồng và giao lưu quốc tế nhằm phát triển kỹ năng, mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng tinh thần hành động vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Operation Smile ghi nhận FabulousMe là một trong những đơn vị đồng hành của chương trình. Bên cạnh sự hiện diện trên hệ thống nhận diện sự kiện, mẫu quạt được thiết kế riêng cho ISLC 2026 cũng góp phần tạo nên dấu ấn của hội nghị đối với các đại biểu đến từ nhiều quốc gia.

Đối với FabulousMe, mỗi chiếc quạt không chỉ là một sản phẩm mà còn là phương tiện lưu giữ dấu ấn của từng sự kiện. Việc đồng hành cùng ISLC 2026 tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại các chương trình giáo dục, cộng đồng và phi lợi nhuận bên cạnh các sự kiện văn hóa, giải trí và doanh nghiệp.