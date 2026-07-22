Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

FabulousMe đồng hành cùng ISLC 2026 do Operation Smile tổ chức tại Bangkok

P.V

FabulousMe đồng hành cùng International Student Leadership Conference (ISLC) 2026 do Operation Smile tổ chức tại Bangkok thông qua việc tài trợ 500 chiếc quạt Been There® phục vụ hội nghị.

1-2025.jpg

Được thiết kế riêng cho sự kiện, mẫu quạt mang nhận diện của Operation Smile, dòng chữ Been There, ISLC 2026 và thương hiệu FabulousMe. Đây là vật phẩm được chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời trở thành món quà lưu niệm dành cho các tình nguyện viên và đại biểu tham dự.

Tại khu vực đăng ký, các chiếc quạt đã được phân phát cho tình nguyện viên và đại biểu. Trong thời gian diễn ra hội nghị, quạt xuất hiện tại nhiều hoạt động và trong các bức ảnh lưu niệm của người tham dự, góp phần lan tỏa hình ảnh của ISLC 2026 cũng như sứ mệnh vì cộng đồng của Operation Smile.

2-3382.jpg

Diễn ra từ ngày 17 đến 24/7/2026 tại Bangkok, Thái Lan, ISLC lần thứ 34 quy tụ 400 đại biểu trẻ đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong một tuần, các đại biểu tham gia các phiên thảo luận, hội thảo về lãnh đạo, làm việc nhóm, xây dựng dự án cộng đồng và giao lưu quốc tế nhằm phát triển kỹ năng, mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng tinh thần hành động vì cộng đồng.

3-2616.jpg

Trong khuôn khổ hội nghị, Operation Smile ghi nhận FabulousMe là một trong những đơn vị đồng hành của chương trình. Bên cạnh sự hiện diện trên hệ thống nhận diện sự kiện, mẫu quạt được thiết kế riêng cho ISLC 2026 cũng góp phần tạo nên dấu ấn của hội nghị đối với các đại biểu đến từ nhiều quốc gia.

4-5658.jpg

Đối với FabulousMe, mỗi chiếc quạt không chỉ là một sản phẩm mà còn là phương tiện lưu giữ dấu ấn của từng sự kiện. Việc đồng hành cùng ISLC 2026 tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại các chương trình giáo dục, cộng đồng và phi lợi nhuận bên cạnh các sự kiện văn hóa, giải trí và doanh nghiệp.

Về FabulousMe

Thành lập tại Hoa Kỳ, FabulousMe là thương hiệu chuyên thiết kế và sản xuất quạt cầm tay dành cho các sự kiện, lễ hội, nghệ sĩ, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng. Với định hướng kết hợp giữa thiết kế, văn hóa và trải nghiệm, FabulousMe đã đồng hành cùng nhiều sự kiện quốc tế, các tổ chức phi lợi nhuận và đối tác doanh nghiệp, không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

P.V
#Hội nghị lãnh đạo sinh viên quốc tế 2026 #Chương trình đồng hành của FabulousMe #Thiết kế quạt lưu niệm sự kiện quốc tế #Hoạt động vì cộng đồng và thiện nguyện #Phát triển kỹ năng lãnh đạo trẻ quốc tế

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe