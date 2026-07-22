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Từ ký ức đồng đội, hài cốt nữ du kích được quy tập sau 57 năm

Hòa Hội

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa lòng đất, hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út đã được cất bốc, quy tập trong sự xúc động nghẹn ngào của đồng đội và lực lượng chức năng.

Sáng 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ và Đội K90 (Quân khu 9) tổ chức Lễ cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây (TP. Cần Thơ) sau nhiều ngày khảo sát, xác minh và khai quật. Nghi lễ được thực hiện trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người nữ du kích đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình tìm lại người đồng đội sau 57 năm bắt nguồn từ những ký ức khắc sâu của thương binh Trần Văn Quận (SN 1950, ngụ xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ).

Năm 1969, ông Quận là Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa. Trong một trận càn của địch vào tháng 8/1969, nữ du kích Nguyễn Thị Út hy sinh và được đồng đội chôn cất.

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Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được tìm thấy từ manh mối của đồng đội cung cấp.

Từ manh mối của ông Quận, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã vào cuộc xác minh, khoanh vùng tìm kiếm.

Đại úy Nguyễn Hữu Lộc – Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết: "Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, kiên trì kiểm tra từng thớ đất. Khi lớp vải được nhẹ nhàng mở ra, xác định đây là hài cốt của Liệt sĩ Nguyễn Thị Út, toàn bộ lực lượng tìm kiếm đều nghẹn ngào xúc động", Đại úy Lộc nói.

Sau 57 năm hy sinh, hài cốt nữ du kích đã được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

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Hòa Hội
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