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Phát hiện bức ảnh trong mộ liệt sĩ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa

Nguyễn Tiến

TPO - Trong quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh gia đình trong phần mộ vô danh.

Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa), đơn vị thực hiện đã phát hiện một di vật đặc biệt trong phần mộ của một liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

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Bức ảnh đã nhòe màu theo thời gian được phát hiện trong phần mộ một liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Di vật được tìm thấy tại khu mộ C1, lô 1, hàng 3, ngôi mộ thứ 5. Đó là một tấm ảnh đã nhòe mờ sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất. Dù nhiều chi tiết không còn nguyên vẹn, trên bức ảnh vẫn có thể nhận ra thấp thoáng hình ảnh của nhiều người, được nhận định là một bức ảnh gia đình.

Theo hồ sơ lưu tại nghĩa trang, đây là phần mộ của một liệt sĩ hy sinh năm 1968, thuộc đơn vị E2-F9 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9). Liệt sĩ được quy tập từ khu mộ ban đầu tại ấp Tân Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

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Cùng với việc phát hiện di vật, hài cốt của liệt sĩ cũng đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, hướng tới xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, bức ảnh hiện được ứng dụng công nghệ số để phục dựng, làm rõ các chi tiết còn lưu lại. Quá trình xử lý hình ảnh được thực hiện nhằm bảo tồn tối đa giá trị của di vật, đồng thời tạo thêm cơ sở phục vụ việc đối chiếu, xác minh thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh kêu gọi các tổ chức, cá nhân và thân nhân liệt sĩ nếu nhận diện được người trong bức ảnh hoặc có thông tin liên quan, sớm cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Mọi thông tin có thể liên hệ Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa hoặc Trung tá Phạm Quốc Phong, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0984.016.819.

Nguyễn Tiến
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