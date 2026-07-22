Hai người tử vong sau khi xe máy lao xuống suối

TPO - Người điều khiển xe máy mất lái khi ôm cua trên đoạn Quốc lộ 12 qua bản Cổng Trời, xã Na Sang (tỉnh Điện Biên), khiến cả xe và hai người trên xe lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối.

Theo đó, khoảng 22h ngày 21/7, tại Km127+400 trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Cổng Trời, xã Na Sang (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang BKS 27X1-035.44 do H.A.D (SN 2009, trú bản Sa Lông 1, xã Na Sang) điều khiển, chở theo H.A.L (SN 2008, cùng bản Sa Lông 1, xã Na Sang), lưu thông theo hướng Na Sang - Mường Lay. Khi đến khúc cua tại Km127+440, do không làm chủ tốc độ, xe máy mất lái, lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối. Hậu quả, cả hai nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm hư hỏng xe máy, không gây thiệt hại đối với công trình đường bộ. Thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận và giao thông không bị ách tắc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp đo đạc, khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.