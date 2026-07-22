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Thả khỉ đuôi dài quý hiếm về rừng U Minh Hạ

Tân Lộc

TPO - Một cá thể khỉ đuôi dài nặng 8kg quý hiếm được ngành chức năng tỉnh Cà Mau thả về Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Ngày 22/7, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau) phối hợp với các đơn vị liên quan thả một con khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis) về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Con khỉ đuôi dài nặng 8 kg, do ông Nguyễn Trung Cang (ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm.

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Qua kiểm tra, cá thể khỉ có tình trạng sức khỏe tốt. Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu đã lập hồ sơ thủ tục để thả lại tự nhiên.

Ông Lê Thành Lập - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu cho biết, đơn vị chọn Vườn Quốc gia U Minh Hạ làm nơi tái thả vì đây là khu rừng có điều kiện sinh cảnh phù hợp với tập tính sinh sống của loài khỉ đuôi dài.
Môi trường này sẽ giúp cá thể nhanh chóng thích nghi, nhập đàn, tiếp tục sinh trưởng và nâng cao khả năng sống sót sau khi trở về rừng.

Tân Lộc
#khỉ đuôi dài #U Minh Hạ #bảo tồn #động vật quý hiếm #rừng U Minh #thả động vật

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