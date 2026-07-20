Chính phủ chỉ đạo gỡ vướng quy định chuyển giao công nghệ sản xuất ô tô, xe máy

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Theo văn bản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã xem xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 4177 ngày 15/6/2026 về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng một số tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101/2026 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công; đồng thời chủ động hướng dẫn, kịp thời xử lý, giải quyết theo quy định.

Chính phủ chỉ đạo gỡ vướng quy định về chuyển giao công nghệ sản xuất ô tô, xe máy

﻿(Ảnh minh họa)

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, xử lý các nội dung về việc loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5) và công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) khỏi Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao hướng dẫn, xử lý kiến nghị về việc loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) trở xuống, công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn khí thải từ mức 3 (tương đương Euro 3) trở xuống khỏi Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

Báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/7

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao; việc đăng ký hoặc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ khi sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ đã được chuyển giao vào Việt Nam trước thời điểm Nghị định số 101/2026/NĐ-CP có hiệu lực;

Cùng với đó là các nội dung liên quan đến việc không hạn chế hoặc cấm chuyển giao đối với công nghệ để sản xuất, lắp ráp sản phẩm phục vụ xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước; việc áp dụng Danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao đối với công nghệ sản xuất phụ tùng, linh kiện không phải động cơ hoàn chỉnh và các khó khăn, vướng mắc khác thuộc thẩm quyền.

(Ảnh minh họa)

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, xử lý các kiến nghị về thời điểm cấm chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy theo Nghị định số 101/2026 so với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg; giải thích về "động cơ" và xử lý các khó khăn, vướng mắc khác thuộc thẩm quyền.

Bộ Xây dựng được yêu cầu gửi văn bản kết quả giải quyết các nội dung trên tới Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan liên quan và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả giải quyết trước ngày 25/7.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 101/2026; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần chỉ đạo.